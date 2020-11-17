补上医疗这块最短的板

【长镜头】

2020年9月，贵州省毕节市纳雍县9岁的男孩小杰（化名）终于走进了校园。小杰父亲去世、母亲出走，可偏偏这个贫困的孩子又患上输尿管结石，排尿困难。虽然在当地医院做了膀胱造瘘，但长期携带尿管生活非常痛苦，到了合适的年龄也无法上学。爷爷奶奶花光积蓄辗转多家医院都无法治愈。2019年，小杰遇上了对口帮扶毕节妇幼保健院的广州市妇女儿童医疗中心主任医师李淑华。李淑华给小杰制定了完善的治疗方案，并帮他转到广州治疗，仅用1个月，小杰就彻底拔掉了尿管，过上了正常生活。

以往，因病致贫、因病返贫一直是脱贫攻坚中的难题，医疗条件远远不能满足群众需求是毕节市的一大痛点。全市户籍人口近千万，仅有一家三甲医院，医疗短板可谓短中之短。在对口帮扶毕节过程中，广州市拿出最好的医疗设备、派出优秀的医务人员，从人才培养到医院建设，从硬件捐助到专家挂职，来自广州这个全国优质医疗资源富集区的“活水”，源源不断地滋润着乌蒙山贫瘠的土地。

广州市妇女儿童医疗中心倾力再造毕节妇幼保健院，称得上对口帮扶事业中的一段佳话。2018年5月，为了彻底改变毕节市妇女儿童医疗条件落后的局面，广州妇儿中心制定了详尽的帮扶计划，派高级职称的专家到毕节市妇幼保健院挂职副院长，同时把毕节市妇幼保健院纳入该中心主治医生晋升副高的培训基地。截至目前，广州妇儿中心已经先后选派两位专家挂职副院长，21名主治医师进行驻点帮扶，基本实现毕节市妇幼保健院临床专业全覆盖。

2020年，在挂职专家余琳的指导和帮助下，毕节市妇幼保健院成功组建毕节市危重孕产妇救治骨干团队，现已开展两期培训。2020年9月，在毕节市妇幼保健院进行了毕节市危重孕产妇救治培训班复训，余琳深入各县区传授危重孕产妇救治技术共计12次。2020年1月至8月，毕节市孕产妇死亡率11.83/10万，较上年同期下降3.5个10万分点。

在广州各界的帮扶下，毕节市妇幼保健院建起了“乳腺癌筛查中心”“宫颈癌筛查中心”和“儿童早期发展建设基地”，从而开启了毕节市妇女儿童健康事业发展的新篇章。

为了给毕节培养一支“不走的医疗队”，支援医院与受援医院建立长期稳定的培训机制，接收受援医院符合条件的人员参加住院医师规范化培训、接收重点学科骨干医师进修学习。每家受援医院每年至少有2名及以上医疗骨干、1名及以上管理骨干赴支援单位进修培训。广州市从国家下达的住院医师规范化培训计划中调剂320个名额支援毕节，3年共投入资金6816万元。广州医科大学全科医学与继续教育学院还与毕节市第一人民医院联合举办在职硕士研究生班。

为了充分导入各帮扶医院的优质医疗资源，广州市第一人民医院与毕节第三人民医院开通了点对点的远程医疗平台，让毕节病患可以充分享受广州名优专家的诊断医治。

在毕节市第三人民医院远程心电分析中心，医生们借助“互联网+远程医疗”系统，掌握全市251家各级医疗机构上传的心电图数据，随后在线交由广州的专家后台分析处理，形成诊断报告后再回传至毕节基层医疗机构。从检测到拿到报告，全过程只需要2至5分钟。来自广州第一人民医院的黄迪医生介绍说：“远程会诊背后对接的是广州的优质医疗资源，基本上当天就能实现对接，对解决毕节的疑难病症有很大的帮助。”（记者 吕慎 吴春燕 王忠耀）