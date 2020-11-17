对银发族要扶上“码”送一程

当下各种二维码林林总总，为现代生活打开了方便之门。但对一些群体，也竖起了一排排“栅栏”。

以亲身经历为例：前几天笔者乘飞机抵达深圳，机舱口排起长队，挨个手机刷“码”。其实，抵达前十多分钟广播即有刷健康码通知，但年轻人灵活操作，上了岁数的乘客就有点手足无措，只能落地后排着队一个个递上手机请工作人员代刷，结果挨了半个多小时。

这样的经历，许多银发族并不陌生。看看半年来的新闻，老人因没有智能手机无法刷码被请下公交车，农民歌手“大衣哥”朱之文去某地参观因没有健康码被拦在门外等等，不一而足。一些地方为此设置“无健康码通道”，关照使用老人机、无微信支付宝账号、不会操作等群体，都能冲上热搜。

互联网+时代来临，智能化应用改变着国人生活。网络购物、外卖点餐、在线学习……数字化几乎渗透到每个角落。虽然不少老年人也学会了发语音、抢红包，但在移动支付、“共享”设施等互联网深度交互领域却不是样样都能赶上趟。线上挂号“挂”住了多少老年人，网络约车又让多少老年人站在路边干着急……银发族面对“智能”的尴尬和无力，应该得到足够的关注。

智能时代，不能成为老年人的“失能”时代。固然，银发族在新事物应用上的“步履蹒跚”，与这一群体学习能力和适应能力较弱不无关系，但不方便学、没有人教恐怕也是不争的事实。相当一部分智能应用一味追逐新概念，对“适老化”兴趣不大。这是因为眼光狭隘，还是责任不足，或者其他什么原因？

数据显示，截至2019年末，全国60岁及以上人口在全国占比为18.1%；而截至2020年6月，我国网民规模为9.40亿，其中60岁及以上网民群体占比仅10.3%。落差可见一斑，数字鸿沟实际上已经形成。老年是每一个人的“明天”，对这一群体如何扶上“码”送一程，诸君可能都有自己的答案。