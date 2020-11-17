近七成日本人认为防控疫情重于恢复经济

日本共同社15日发布的民意调查结果显示，多数日本人忧虑日本新冠疫情现状，希望政府把防疫置于恢复经济之上。

84%的调查对象忧虑日本疫情近来发展状况，68.4%的人认为政府应该把防控疫情而不是恢复经济放在首位。

就是否应延长政府推出的旅游补贴措施，50%的人反对，43.4%的人支持。日本政府7月相继推出旅游和餐饮补贴措施，以帮助因疫情受到打击的国内旅游业。国土交通大臣赤羽一嘉说，政府考虑明年1月以后延长补贴措施。

日本近来疫情反弹，单日新增病例屡创新高。旅游补贴措施被视为让疫情恶化的因素之一。政府统计数据显示，已有100多人在参加补贴旅游时感染新冠病毒。

首相菅义伟13日说日本感染者增加趋势显著，但对再次宣布紧急状态和改变旅游补贴措施持否定态度，称“专家认为现在还没到那种地步”。（惠晓霜）【新华社微特稿】