综合消息：亚欧地区新冠疫情继续恶化 俄新增病例数再创新高

新华社基辅11月16日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区一些国家新冠疫情持续恶化。16日，俄罗斯新增确诊病例数创疫情以来最高纪录。

据俄罗斯防疫指挥部16日消息，过去24小时俄新增确诊病例22778例，创疫情暴发以来新高，累计确诊1948603例；新增死亡303例，累计死亡33489例。俄第二大城市圣彼得堡新增病例数首次超过2000例，为2039例。

俄卫生部长穆拉什科16日说，目前该国供新冠患者使用的病床共有26.3万张，全国新冠病床使用率为84%，有53个联邦主体的病床使用率超过90%。俄总理米舒斯京当天要求各地区确保有20%的储备床位。

据乌克兰卫生部16日消息，过去24小时该国新增确诊病例9832例，累计确诊545689例；新增死亡94例，累计死亡9697例；新增治愈2753例，累计治愈244197例。

乌克兰最高拉达（议会）议长拉祖姆科夫11日新冠病毒检测结果呈阳性，第一副议长鲁斯兰·斯特凡丘克12日也确诊感染。目前代理议长一职的乌最高拉达副议长叶连娜·孔德拉秋克16日表示，乌最高拉达现有感染新冠病毒的议员27名，累计感染议员人数已超90人。

据格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站16日数据，该国新增确诊病例3157例，累计确诊82835例，累计治愈65291例，累计死亡733例。

哈萨克斯坦卫生部16日宣布，过去24小时该国新增确诊病例588例，累计确诊121051例，累计治愈109944例，累计死亡1899例。目前该国有重症患者217人。哈萨克斯坦第二波疫情患者以24岁至45岁年龄段人群为主。

亚欧地区其他一些国家16日也更新了累计确诊病例数：亚美尼亚117886例，乌兹别克斯坦70299例，吉尔吉斯斯坦66983例，塔吉克斯坦11610例。（执笔记者：李东旭；参与记者：鲁金博、李铭、任军、蔡国栋、关建武）