加拿大联邦政府发布疫情期间国际学生来加指引

中新网11月16日电 据加拿大《星岛日报》报道，加拿大联邦政府近日为疫情期间前来本国就读的国际学生发布了入境指引，内容包括抵达前及抵达后应注意什么，该指引与加拿大公共卫生局的卫生建议保持一致。

据加拿大移民通讯(CIC News)报道，在联邦政府网站上发布的《加拿大留学生从国外来加指引》中，政府概述了“指定学习机构”(DLI)、各省和地区以及加拿大政府，在支持国际学生方面的角色和责任。

指引称，任何有新冠肺炎症状的国际学生或其随行家属均不得登机。如果抵达加拿大后出现症状，加拿大卫生官员将进行筛查，且可能不允许其入境，也可能将其送院进行医学检查。

国际学生允许前往已采取疫情相关措施的加拿大学校上学。获准许教育机构的名单在政府网页上会不断更新。

国际学生需持有学习许可或准签信(approval letter)，但这本身不是旅行授权。学生的旅行授权获得批准后，移民部将通知他们。如果就读学校、所在省或地区的情况有任何变化，授权可能被取消。

如欲获准入境加拿大，国际学生需要向边境服务人员表明他们符合相关要求，包括是出于不可任意支配的目的进入加拿大、将在其中一间获准许的DLI学习等。如果国际学生不符合这些要求，他们可能会被拒绝入境。

国际学生的直系家庭成员可以陪同，包括学生的配偶、其供养的子女。如果国际学生为未成年人，则他们的法定父母或监护人可随行。 家庭成员也必须向边境官员表明他们的旅行是出于没有选择的、不可任意支配的理由，例如帮助学生在加拿大落脚等。

国际学生及其随行家庭成员必须在抵达后隔离14天。他们在旅行期间需要戴口罩或面罩，包括前往隔离地点过程中。

来加之前，学生需要制定隔离计划。边境官员在决定是否让学生入境时也会考虑该计划。隔离期间，学生应确保自己有单独的起居空间和生活必需品安排，并需自我监控症状。未成年人也必须接受强制性隔离。父母或监护人在孩子离开母国之前，必须确保已为他们做出适当的安排。

此外，国际学生还要确认他们是否有资格获得加拿大的医疗保险。如果没有，可以在出发前购买涵盖新冠肺炎承保的私人保险。