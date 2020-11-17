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澳大利亚一防疫旅馆疑暴发聚集感染 两天17人确诊

2020年11月17日08:46 来源：中国新闻网

中新网11月16日电 综合报道，当地时间16日，澳大利亚南澳大利亚州通报14例新增新冠肺炎确诊病例，较此前一天大幅增加，位于南澳州旁边的西澳州随即重新关闭了内部边界。

据报道，南澳州阿德莱德15日出现3例社区感染病例，导致该州维持了一个月的零新增纪录宣告终结。

南澳州卫生部门主管斯柏里称，这起聚集性感染事件与一间用来隔离海外返国旅客的旅馆有关，其中一名染疫者就在这间旅馆工作。斯柏里说：“我们尚未取得基因组，不过我很肯定(聚集性感染)是来自一间防疫旅馆。”

报道称，卫生官员已下令数百名民众自我隔离，并关闭相关学校和商家。邻近州属因此恢复实施边界限制措施，以防疫情进一步传播。

澳大利亚迄今累计新冠确诊病例近28000起，累计死亡病例907起。

(责编：许心怡、崔元苑)


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