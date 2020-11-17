危地马拉3名消防员在飓风救援行动后确诊感染新冠
中新网11月16日电 据南美侨报网报道，11月12日，危地马拉3名志愿消防员在“埃塔”(Eta)飓风的救援行动结束后，确诊感染新冠病毒。目前，尚无法确定消防员是在何处感染。
据报道，3名消防员均来自基切省(Quiché)乌斯潘坦区的64号消防队。他们结束救援归队后，便出现了疑似感染新冠病毒的症状，最终3人的核酸检测结果均为阳性。目前，3名消防员已被送往医院进行隔离治疗。
志愿消防队指挥官乔瓦尼·科顿(Giovanni Cordón)称，尚无法确定3人是在何处感染新冠，但可以确定，他们是在救援过程中被感染。
乔瓦尼称，截至12日，在参与救灾的5天内，该志愿消防队已救援超过2000人，共发现9具遗体。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn