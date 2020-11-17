危地马拉3名消防员在飓风救援行动后确诊感染新冠

中新网11月16日电 据南美侨报网报道，11月12日，危地马拉3名志愿消防员在“埃塔”(Eta)飓风的救援行动结束后，确诊感染新冠病毒。目前，尚无法确定消防员是在何处感染。

据报道，3名消防员均来自基切省(Quiché)乌斯潘坦区的64号消防队。他们结束救援归队后，便出现了疑似感染新冠病毒的症状，最终3人的核酸检测结果均为阳性。目前，3名消防员已被送往医院进行隔离治疗。

志愿消防队指挥官乔瓦尼·科顿(Giovanni Cordón)称，尚无法确定3人是在何处感染新冠，但可以确定，他们是在救援过程中被感染。

乔瓦尼称，截至12日，在参与救灾的5天内，该志愿消防队已救援超过2000人，共发现9具遗体。