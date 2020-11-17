日本北海道新增感染者激增 札幌或要求避免外出

中新网11月16日电 据日本共同社报道，鉴于日本北海道的新冠感染者以札幌市为中心出现骤增，知事铃木直道和札幌市长秋元克广16日上午举行紧急会谈，就要求札幌市民避免不必要非紧急的外出，并减少与道内其他地区的往来达成一致。

报道称，目前，北海道自行设定的警戒级别为“3级”，预计将仅对札幌市适用“4级”。

此外，日本爱知县知事大村秀章16日也表示，关于该县自行设定的新冠对策4级指标，如果当前疫情持续，可能不得不上调至第二高的“严重警戒”。目前为低一级的“警戒”。

截至当地时间15日，爱知县单日新增感染人数已连续6天超百人，大村指出，“这一势头并无下降趋势”。另据北海道相关人士透露，北海道16日新增感染人数预计在180人左右。

据报道，此前，北海道政府仅要求札幌市闹市区提供陪客服务的餐饮店等，缩短晚上10点至次日凌晨5点的营业时间，目前，还在探讨将范围扩大至全市，或要求防疫措施不完善的餐饮店暂停营业。

报道指出，一旦提升警戒级别，将可对防疫措施不完善的设施采取限制使用等强力措施。截至当地时间15日，北海道内新增感染人数与治疗人数已达到警戒级别“4级”的标准。