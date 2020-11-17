10月份餐饮收入增速年内首次转正 报复性吃喝来了？
11月16日，国家统计局发布数据显示，10月份市场销售持续回暖，餐饮收入月度同比增速由负转正。10月份，社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，比9月份加快1.0个百分点；环比增长0.68%。按消费类型分，餐饮收入4372亿元，同比增长0.8%，增速年内首次转正；商品零售34204亿元，增长4.8%，连续4个月正增长。(李金磊 王恩博)
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