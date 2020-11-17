谭德塞结束自我隔离 世卫组织总部65名员工感染新冠

中新网11月17日电 综合报道，当地时间16日，世卫组织总干事谭德塞表示，在因接触了新冠确诊病例而隔离两周后，自己已经结束了隔离，没有出现新冠肺炎症状。

此前谭德塞曾于1日晚在个人社交媒体上表示，已确认曾接触新冠病毒检测阳性者。身体状况良好无任何症状，将进行自我隔离，遵守世卫组织规定居家办公。

谭德塞称，隔离期间，他遵守了所有规定。由于没有出现新冠肺炎症状，并且完全遵守了相关规定，他认为无需进行新冠病毒检测。

另一方面，目前，世卫组织总部已有65名员工感染新冠肺炎，其中36例与工作场所有关。

上周出现了5例关联病例，尚不清楚是否为聚集性疫情。一些病例为同小组成员，但也有可能是在工作环境以外感染的，目前世卫组织总部所在的日内瓦地区发病率非常高。世卫组织正在监测全球员工的健康状况，并展开流行病学调查。

在新冠肺炎例行发布会上，谭德塞还强调，新冠是一种危险的病毒，可以攻击身体的每一个系统。他警告道，那些放任病毒蔓延的国家是在玩火。

目前，世界各国正在抓紧时间研发新冠疫苗。但谭德塞也表示，疫苗本身并不能阻止新冠大流行。他呼吁人们竭尽所能支持卫生工作者，保持学校开放，保护弱势群体和捍卫经济。