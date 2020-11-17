放射性物质超标！福岛核电站地下水检测结果令人忧
中新网11月17日电 据新加坡《联合早报》报道，日本科研团队称，一项为期6年的研究检测显示，日本福岛第一核电站地下水含有超过自然标准浓度的放射性物质氚。这是第一次从福岛第一核电站周边的地下水中连续检测出氚。
据报道，日本东京大学的科研团队16日在英国《科学报告》杂志发布了该项研究成果。
研究报告称，在2013年12月至2019年12月的6年间，东大环境分析化学研究室等组成的研究团队在福岛核电站周边的10个地方观测地下水，调查氚等放射性物质的浓度。结果，在多个地方连续检测出每升平均20贝克勒尔的氚。
科研小组称，这是第一次从福岛第一核电站周边的地下水中连续检测出氚。
报道称，氚也包含在自然界的雨水等物质中，但是浓度不到1贝克勒尔。团队成员小豆川胜见认为，氚的起源只能是福岛第一核电站。研究团队同时指出，需要在用地周边采取更加严格的监视体制。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn