放射性物质超标！福岛核电站地下水检测结果令人忧

中新网11月17日电 据新加坡《联合早报》报道，日本科研团队称，一项为期6年的研究检测显示，日本福岛第一核电站地下水含有超过自然标准浓度的放射性物质氚。这是第一次从福岛第一核电站周边的地下水中连续检测出氚。

据报道，日本东京大学的科研团队16日在英国《科学报告》杂志发布了该项研究成果。

研究报告称，在2013年12月至2019年12月的6年间，东大环境分析化学研究室等组成的研究团队在福岛核电站周边的10个地方观测地下水，调查氚等放射性物质的浓度。结果，在多个地方连续检测出每升平均20贝克勒尔的氚。

科研小组称，这是第一次从福岛第一核电站周边的地下水中连续检测出氚。

报道称，氚也包含在自然界的雨水等物质中，但是浓度不到1贝克勒尔。团队成员小豆川胜见认为，氚的起源只能是福岛第一核电站。研究团队同时指出，需要在用地周边采取更加严格的监视体制。