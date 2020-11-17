法国确诊病例接近200万 卫生部长称住院和重症人数已达高峰

中新社巴黎11月16日电 (记者 李洋)当地时间16日，法国新冠肺炎累计确诊病例接近200万例。法国卫生部长维兰当天表示，法国第二波疫情的住院和重症人数已达到高峰。

法国卫生部当晚发布的疫情数据显示，法国16日累计确诊病例接近200万例，为1991233例。16日单日新增确诊病例为数日来首次降至万例以内，但仍有可能和周末众多检测机构休息有关。法国新冠肺炎死亡病例现为45054例，新增死亡病例506例。

法国新冠住院和重症人数继续上升。住院患者人数16日为33497人，比前一日增加416人；重症患者人数现为4919人，比前一天增加23人。法国病毒检测阳性率降至16.4%。

法国卫生部长维兰当天前往里昂视察抗疫情况。他表示法国第二波疫情的住院和重症人数都已达到高峰。他说，多项疫情指标显示法国正在恢复掌控疫情形势，病毒传播的速度有所下降。

但维兰同时警告，疫情控制在目前水平是不够的，防控不能停止。他强调，必须保持警惕和采取积极主动的防疫措施，接下来才可能讨论放松管制措施。

法国官方目前正在研究能否让书店、玩具店等场所12月恢复营业。在法国工业部长鲁纳彻16日表示，让一些商店从12月1日起恢复营业是“理想状态下的情况”。她认为目前还无法实现商店恢复营业，并强调仍会采取一切必要措施减缓病毒的传播。

一些商家呼吁能够从11月27日恢复营业，以利用“黑色星期五”的时机展开促销活动。巴黎大区议会主席佩克雷斯表示支持上述呼吁，并希望能够准许商家届时延长营业时间。

法国新闻资讯台援引官方消息报道称，酒吧、餐馆和咖啡馆今年年底不会重新开放，法国官方初步考虑这些场所恢复开放的时间将是明年1月15日。