为世界经济复苏贡献“中国力量”

今年以来，疫情在全球蔓延，世界各国经济均受到不同程度的冲击。以往经济衰退一般只是局部性、区域性的，这次疫情的影响是全球性的，发达国家、新兴市场、发展中国家以及最不发达国家都牵涉其中。国际货币基金组织10月发布的最新报告预测，2020年全球经济将下降4.4%。近期境外多国疫情出现反弹，疫情后期变化的态势还不明朗，疫情对全球经济的影响存在很大的不确定性。

而中国经济率先恢复的正增长为世界经济发展打了一剂“强心针”，彰显了中国经济的强大韧性、快速恢复能力和旺盛活力。中国国家统计局的统计数据表明，前三季度中国GDP增长0.7%，累计增速实现由负转正。另外，国际货币基金组织发布报告预测，2020年中国经济将增长1.9%，是全球唯一实现正增长的主要经济体；世界银行发布报告预测，2020年中国经济增速将达2%，2021年中国经济增速将高达7.9%。可见，在世界经济增速大幅下滑、主要经济体表现普遍低迷的情况下，中国经济将成为世界经济复苏的主要支撑。

中国是全球最具潜力的大市场——

根据国内外形势的新发展，中国坚持扩大内需这个战略基点，立足国内大循环，发挥比较优势，协同推进强大国内市场和贸易强国建设，以国内大循环吸引全球资源要素，充分利用国内国际两个市场两种资源，使国内市场成为最终需求的主要来源。也就是说，中国市场体量、需求规模将越来越大，这就为世界各国进一步共享“中国市场”打下了基础。从现实来看，中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。“十三五”以来，中国消费对经济增长的贡献率平均在60%以上，成为经济增长的主要拉动力，消费市场规模居全球前列。2019年中国城镇化率超过60%，已有近8.5亿人在城镇工作和生活。中国巨大的国内市场潜力为世界各国提供了发展机遇。

中国进口是世界各国共享中国市场的重要渠道——

中国经济率先复苏、经济运行持续稳定恢复，生产能力和消费水平的提升为世界各国创造了潜力巨大的出口市场空间。截至2019年，中国已经连续11年稳居全球第二大进口国的地位，成为120多个国家和地区的最大贸易伙伴。2020年，面对疫情的肆虐，中国率先复工复产，带动了进口回暖，第三季度进口总值创下季度历史新高，达3.88万亿元，同比增长4.3%。中国持续扩大进口商品范围，今年前三季度，新增批准5965家国外注册企业，加大肉类、粮食、水产品、水果等重要农产品、食品进口，肉类、粮食分别进口1626.5亿元和2533.6亿元，同比分别增长87.3%和20.7%，为世界各国出口商提供了巨大的市场空间。世贸组织公布的数据表明，2020年1-7月份，中国进口的国际市场份额为11.3%，同比提升0.8个百分点，创历史新高。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元，未来5年中国服务进口有望达2.5万亿美元。

中国将坚定不移地全面开放市场——

与以往相比，中国市场开放的特点已经从重点开放要素市场发展为同时开放要素市场和产品市场，消费品进口规模逐渐增加将是一个显著特征。从开放政策来看，中国将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，依托大市场优势，促进国际合作，实现互利共赢。从开放措施来看，中国为世界各国更好地共享“中国市场”不断优化环境和提供多个平台。中国持续提高贸易便利化水平，不断下调部分商品进口关税，大幅削减进口环节制度性成本，持续优化营商环境，推进“一带一路”沿线国家基础设施互联互通，加快自由贸易试验区、海南自由贸易港建设，不断深化双边、多边、区域合作，举办中国国际进口博览会，培育一批进口贸易促进创新示范区。

总的来看，在“十四五”时期，中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量，为世界经济复苏和发展贡献“中国力量”。

（作者为北京师范大学经济与工商管理学院教授）