“精准”成为肿瘤治疗关键词

当前，“精准医学”是肿瘤治疗领域的重要发展趋势，并以靶向治疗为重要工具，逐步实现在多肿瘤领域落地，疾病治疗已转向单病种、多学科以及精准个体化的联合治疗。在近日举办的“辉耀生命，关键十年”肿瘤高峰论坛上，乳腺癌、肺癌和血液肿瘤领域的专家们，结合中国肿瘤患者诊疗现状，从相关领域诊疗进展推动、患者关爱和辅助信息平台等多个角度进行了深入探讨。

精准治疗在肺癌领域的成绩有目共睹，上海交通大学附属胸科医院呼吸内科主任医师姜丽岩教授表示：“肺癌是精准治疗的典范，根据患者基因突变类型选择适合的靶向治疗药物，极大地提高了肺癌治疗的有效性，显著延长了患者的生命。以非小细胞肺癌中的‘钻石突变’-ALK突变为例，靶向精准治疗极大延长了患者的生命，很多患者得以实现7年长生存，未来随着第三代创新药物劳拉替尼的研发上市，这部分患者将获得进一步延长生命的机会。”

专家学者强调，应该将精准边界不断前移，实现“精准再精准”，能够帮助患者延长生存期，实现肺癌的长生存。

对女性最常见的乳腺癌而言，除了治疗方案和技术的进步，能否认识到患者自身不同的疾病特征，能否按照不同疾病阶段制定个体化诊疗策略，仍是乳腺癌诊疗的重中之重。

江苏省人民医院妇幼分院副院长殷咏梅教授说：“我国乳腺癌患者的治愈率和5年生存率与国外有一定差距，特别是HER2阴性乳腺癌患者，由于近10年来都缺乏有效的精准治疗突破疗法，其5年生存率的差距更加突出。转移和晚期的患者比例较大，整体治疗规范有待提高。对于晚期患者，治疗的目的是能够尽量延长患者的生存期，使患者生活质量得到改善，这需要我们全方位、全周期的管理。”

浙江省肿瘤医院乳腺内科主任王晓稼教授强调：“针对乳腺癌的个体化治疗，在临床治疗上正在探索更多元的治疗手段全面覆盖疾病复杂的分型，同时尽可能减少伴随疾病的发生，例如治疗对心血管及骨代谢方面的影响。”