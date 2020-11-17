给带薪休假算算健康账（新视野）

您想休假吗？带薪的那种。广东省深圳市的上班族迎来了这个好消息。

深圳市日前通过了《深圳经济特区健康条例》，明年1月1日起实施。其中提出推行带薪休假制度：“用人单位应当合理配置人力资源、安排员工作息时间”；“用人单位应当严格依法执行员工带薪休假制度，人力资源保障部门和工会等组织应当加强对用人单位落实员工带薪休假制度的监督检查。”

深圳推进带薪休假的效果，还得进一步观察才能下结论。但是很多人对此持谨慎乐观态度。因为国家要求推行带薪休假已经好多年了，总是“只闻楼梯响，不见人下来”。为啥呢？其落实到位的程度，往往与社会发展阶段相匹配。发达国家的带薪休假也不过才落实了几十年而已。当饭碗还没有端稳的时候，健康问题是不会出现在考虑名单前列的。

带薪休假落实难，主要难在企业，尤其在解决就业大户的民营企业。现在新冠肺炎疫情影响下的世界经济，不确定性有增无减，经济下行压力让企业生产经营遇到不少困难，成本控制成为管理层的优先考虑项。大船遇上风浪，船长是先考虑乘客的安全，还是先考虑舒适度？甚至有的船还要赶走一部分乘客才不会沉没。

但是，看问题当看长远。带薪休假带来的健康红利，其实是经济价值的另一种体现。深圳此次提出推行带薪休假制度的文件叫做《深圳经济特区健康条例》，也就是说，是把带薪休假放置在全面提升健康事业的大盘子中统筹规划的。

休假对于民众的健康，起着不可忽视的作用。特别是对于长时间伏案低头工作或者长期前倾坐姿的员工以及教师、医疗卫生人员、警察、驾驶员、消防员、环卫工人等特殊职业人群来说，能够带薪休假，有利于祛除健康隐患。

否则，任由隐患长期积累，一旦转化为病症，那很可能就是一病毁所有。尤其是劳动力生病后，从小的方面说，收入减少，家庭负担加重，无法提供有价值的贡献；从大的方面看，需要社会提供医疗资源，需要国家承担医疗成本，对于经济整体是个减耗的过程。

反过来看，一个不断扩大的健康的职业人群，对于经济增长一定是利好。所以，带薪休假既能增加显而易见的消费，又能减少生病带来的隐性经济损失。这一加一减的账，怎么算怎么划得来。您说是吗？