以文化产业高质量发展推动文化强国建设

新华社北京11月16日电 11月16日，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在京视频调研第十六届中国（深圳）国际文化产业博览交易会时强调，要深入贯彻党的十九届五中全会对新发展阶段文化建设的战略部署，坚定文化自信，激发产业活力，把促进满足人民文化需求和增强人民精神力量统一起来，以文化产业高质量发展推动社会主义文化强国建设。

黄坤明通过视频连线的方式考察调研有关部门、省市文化产业虚拟展厅和部分中央文化企业展区，参观云上文博会展馆，并与相关负责人进行交流。

黄坤明指出，党的十九届五中全会对“十四五”期间繁荣发展文化事业和文化产业、提高国家文化软实力作出全面部署，提出了到2035年建成文化强国的战略目标。贯彻好全会精神、发展好文化产业，必须科学把握新发展阶段的时代特征，全面贯彻新发展理念，深入落实高质量发展要求。要围绕健全现代文化产业体系，坚持把社会效益放在首位，深化文化领域供给侧结构性改革，完善产业规划和政策，促进形成文化产业发展新格局。要顺应数字产业化和产业数字化发展趋势，实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，提高质量效益和核心竞争力。

黄坤明强调，企业是文化产业高质量发展的主力军。要加强政策扶持引导力度，激发文化创新创造活力，推动文化企业在坚持正确导向、履行社会责任中不断做大做强。要聚焦出精品、出人才，坚持文化追求，发扬工匠精神，提供更多高品质文化产品和服务，用主流价值润物无声，用中国审美引领风尚。要精心办好文博会，走质量型、内涵式发展之路，提升市场化、专业化、国际化水平，推动中华文化影响力持续增强。

本届文博会首次以网上形式举行，由中央有关部门、中国贸促会和广东省、深圳市人民政府联合主办，国家广电总局轮值主办。来自全国31个省（区、市）3243家企业（机构）参展，较上届增长40.3%。法国、日本、巴西、土耳其等30个国家和地区组织企业参展。