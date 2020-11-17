推动关心下一代事业迈上新台阶

十年树木，百年树人。做好关心下一代工作，关系中华民族伟大复兴。

今年是中国关心下一代工作委员会成立30周年。30年来，中国关心下一代工作委员会队伍不断发展壮大，在促进青少年健康成长、加强社会主义精神文明建设、促进社会和谐稳定等方面发挥了重要作用。

目前，全国关工委组织已达107万个，从事关心下一代工作的“五老”（即“老干部、老战士、老专家、老教师、老模范”）有1300多万人，已成为深受青少年欢迎、具有广泛社会影响的群众性工作组织。

大力培育时代新人

1964年2月，在寒冷彻骨的暴风雪中，“草原英雄小姐妹”——龙梅和玉荣为保护集体羊群，险些失去生命。她们的动人事迹，感染教育了几代青少年。

2009年，退休后的龙梅主动投身关心下一代工作。10多年来，她牢记立德树人的光荣使命，向各族青少年进行爱党爱国和民族团结进步教育，帮助青少年坚定理想信念。

龙梅的故事，正是各级关工委和广大“五老”关心下一代工作的生动缩影。作为关心下一代工作的坚实阵地，各级关工委和广大“五老”不断支持和帮助青少年成长，在青少年思想道德建设、社会主义核心价值观教育等方面做了大量工作，大力推动培育时代新人。

——通过开展“传承红色基因、争做时代新人”“党史国史教育”等主题教育实践活动、组织“五老”结合亲身经历对青少年进行革命传统教育、积极推动青少年爱国主义教育向网络空间延伸等方式，各级关工委在青少年当中开展了有声有色的理想信念教育。

——聚焦农村青年创业就业脱贫，各地关工委用心用力用情开展“十百千万”五老关爱行动，注重把扶贫和扶志、扶智、科技培训示范相结合，有力带动了年轻一代脱贫致富。

——自2009年开始，中国关工委联合有关部门单位，开展青少年普法教育活动，有效提升青少年法治素养，对加强青少年保护和预防青少年犯罪起到重要作用。

在各级关工委和广大“五老”的共同努力下，青少年茁壮成长、全面发展。社会主义核心价值观得以在他们心中牢牢扎根。

弘扬好家风好家教

家庭教育是人生教育的第一课，是学校教育、社会教育的基础。

30年来，关工委始终关心家庭，重视家庭教育，为形成良好家风创造了积极的社会氛围。

自2010年以来，中国关工委积极配合有关部门，参与制定并认真落实《全国家庭教育指导大纲》《关于指导推进家庭教育的五年规划（2011—2015年）》《关于指导推进家庭教育的五年规划（2016—2020年）》等文件，并按照任务分工，落实《中国儿童发展纲要（2011—2020年）》有关任务，推进家庭教育事业发展。

去年，中国关工委在全系统开展“五老弘扬好家教好家风”主题活动，号召有家庭教育专业特长的“五老”进学校、进社区、进农村，向家长宣讲科学家庭教育方法。同时，积极开展隔代家庭教育研究和实践。全国各级关工委共举办家庭教育讲座1020万场，参加学习家长8560万人次。

对于特殊家庭的教育指导，关工委特别重视。通过开展“代理家长培训”“留守儿童异地探亲”“周末家庭”等活动，利用农民工返乡时机大规模培训留守儿童家长，帮助农村留守儿童营造更为温馨的成长氛围。

数据显示，目前，各级关工委在全国建立了7万多个农村留守儿童关爱阵地，向农村留守儿童和困境儿童提供了课后辅导、生活救助、心理疏导、情感抚慰等关爱服务，有力促进了他们的健康成长。

形成关心下一代工作强大合力

新时代呼唤新气象。各地关工委深入贯彻落实中央党的群团工作会议精神，积极推动党建带关建制度机制建设，关工委工作呈现了全面活跃的新局面。

在落实党建带关建工作中，切实抓好基层关工委组织建设至关重要。以行政村、社区、学校为重点，在建立党组织的地方和单位争取建立起关工委组织，完善工作网络，使得关工委组织逐步扩大延伸，进一步发展健全。

创新工作方式也是党建带关建制度机制建设的重要一招。福建省关工委部署开展以政治建设为核心的“基层建设提升年”活动；上海市关工委积极推动把教育服务青少年与服务型党组织建设紧密结合；黑龙江省关工委大力加强网上关工委建设，为关工委工作适应互联网发展提供了借鉴。

此外，开展党建带关建制度机制建设以来，各级党组织重视在创建党建工作品牌中带动推进关工委工作品牌建设，着力把关心下一代工作融入党建活动中，不仅推动了关心下一代活动的深入开展，也有力地推动了关工委工作不断发展。

通过党建带关建制度机制的不断完善，各级党委对关工委工作更加重视，关工委组织网络不断织密织牢、工作氛围更加积极，形成了关心下一代工作强大合力。

（新华社北京11月16日电 记者王鹏）

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 07 版）