擦亮金砖合作的“金字招牌”（大使随笔）

11月17日，金砖国家领导人第十二次会晤将以视频方式举行。五国领导人将围绕“维护全球稳定、共同安全和创新增长的金砖国家伙伴关系”主题，聚焦全球抗疫和金砖国家各领域务实合作，就重大紧迫的全球问题共同发出金砖声音，为维护国际和平安全、提振世界经济贡献金砖力量。

金砖国家作为汇聚世界四大洲五个国家的新型合作机制，始终秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，走出了一条结伴不结盟、超越差异和分歧、共谋发展进步的崭新合作道路。金砖国家不断深化经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作，以“金砖+”为平台加强同其他新兴市场国家和发展中国家对话合作，力推新开发银行建设，携手深化南南合作，积极推进世界贸易组织和国际货币基金组织改革进程，努力提升新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的参与度和影响力，为完善全球治理体系、构建新型国际关系和人类命运共同体提供了新思路、指明了新方向。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，金砖国家同舟共济，守望相助，各国向中国伸出援手，中方也主动同各国分享防控经验，尽己所能提供援助。各方协商建立金砖应对新冠肺炎等新传染病威胁的快速反应机制，推动疫苗研发中心建设，努力为全球抗疫作出新贡献。尽管受到疫情冲击，金砖国家务实合作持续深化的势头不减，在轮值主席国俄罗斯的精心组织下，通过各方共同努力，金砖机制今年已举办上百场线上和线下交流活动，推动各领域互利合作不断取得新成果。

当前，新冠肺炎疫情大流行使百年未有之大变局加速演进，经济全球化遭遇逆风，保护主义、单边主义愈演愈烈，世界不稳定不确定因素显著上升。金砖国家必须顺应时代潮流，展现历史担当，以实际行动应对严峻挑战，为人民谋福祉，为世界谋发展。

首先要加强国际抗疫合作，秉持构建人类卫生健康共同体理念，加强公共卫生领域合作，推进国际联防联控，坚决反对将疫情政治化、病毒标签化、对他国污名化。其次要深化各领域务实合作，全面落实《金砖国家经济伙伴战略》，深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系，助力各国经济恢复增长，实现高质量可持续发展。第三要全方位拓展人文交流，在交流互鉴中取长补短，在求同存异中共同前进，不断夯实金砖合作民意和社会基础。第四要坚持践行多边主义。倡导共商共建共享的全球治理观，不断丰富“金砖+”合作内涵，建设开放型世界经济，推动世界多极化和国际关系民主化。

作为金砖合作机制创始成员国、联合国安理会常任理事国，中俄一直携手并肩推动金砖合作。新时代中俄全面战略协作伙伴关系成为金砖合作提升成色的重要保障。中俄金融、能源、农业等领域合作不断取得新进展，共建“一带一路”倡议同欧亚经济联盟等区域合作倡议加速对接。这些成功经验都可在金砖机制内加以推广，引领构建全方位、深层次、多领域的合作新格局。

远邻如近亲，志合越山海。历史和实践证明，金砖合作经得起风雨，受得住考验。我们坚信，此次金砖国家领导人会晤必将取得丰硕成果，为提升新兴市场国家和发展中国家全球治理发言权、推动世界经济复苏和可持续发展、维护国际和平安全发挥重要引领作用。金砖合作的“金字招牌”必将越擦越亮，进一步造福五国、惠及世界。

（作者为中国驻俄罗斯大使）

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 03 版）