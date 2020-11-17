走出穷山沟 迈上小康路

拥有林地3439亩，耕地502亩；年平均气温23摄氏度，年降水量1374毫米——云南西双版纳傣族自治州勐海县布朗山乡曼囡村曼班三队，是一块“种什么，长什么”的宝地。但就是这样一块宝地，2014年却被列为深度贫困村。

曼班三队是一个拉祜族村寨，新中国成立后从原始社会直接跨入社会主义社会。经过两次搬迁及多年的配套建设，曼班三队村民住上了干栏式木楼房，人均纯收入从2008年的350元增加到2014年的2380元，但仍整体低于当年国家贫困标准。

“文化水平跟不上时代是重要原因。”现任曼班三队驻村工作队队长罗志华介绍，16岁以上的村民几乎都没上过学，多数人听不懂、不会讲普通话。全村58人中，多数人没有走出过村寨。为帮助村民提升素质，转变思想观念，增强发展主动性，自2015年底进驻以来，罗志华和队友们一直在努力。

除了打猎、采集，村民们也种茶、栽秧、养猪。但在罗志华眼里，过去村民们种的是“懒庄稼”——茶树是老品种，种植无计划，任其自然生长；稻子不浇水，不除草……为此，驻村工作队采用“统一组织、统一管理、统一销售”的方式，帮助村民们逐渐学会并习惯引种育苗、精细栽种、除草施肥等方法。

几年下来，村民们尝到了新生产方式的“甜头”，全村水稻栽培由过去一季到现在两季，玉米由过去一季到现在冬春两季。水稻亩产由299公斤提高到560公斤，达到一年产量吃三年，彻底告别了救济粮。全村茶叶面积由60亩扩大到460亩，从基本无收入到户均年收入1165元。

以村民娜四家为例，现有水田8亩，玉米地4亩，生猪5头，稻谷年年丰收，一家7口吃不完，玉米还能喂猪、喂鸡。娜四夫妻最上心的是自家近30亩新茶园，有望明年开采。夫妻俩接受了大益茶厂采茶和毛茶加工的培训，丈夫还去县里参加了茶艺比赛。“布朗山茶很有名，外面老板通过微信来找我收茶咧。”娜四眼里满是憧憬。

与此同时，工作队组织村民走出深山老林，去看看外面的世界。迈出了第一步，就有了第二步、第三步……在景洪机场，村民们生平第一次看到了飞机；在澜沧江大桥，感受车水马龙的繁华；在大益茶厂，体会机器制茶的神奇……最令村民们触动的是在澜沧县老达保村，看到同为拉祜族的乡亲搞起特色旅游，用民族歌舞和民族产品引来天南地北的游客，一步步摆脱了贫困，他们心中也有了致富的动力。

工作队再组织外出时，村民争先恐后报名。“有一次，在返程的车上，村民说他们以前就是太喜欢休息了。”罗志华说，“这句话，我等了5年。”

2018年，曼班三队建档立卡贫困户全部实现“两不愁、三保障”，整体完成脱贫，但工作队却继续驻在村子里，他们还有好多事情要忙。

工作队对寨子的青壮年开展文化培训。驻村工作队队员李伙保介绍，寨子里18到45岁的村民都来参加，一开始握笔的姿势都要教，最终有15人拿到普通话培训合格证。驻村工作队还建起小蜜蜂超市，用表现换积分，积分换生活用品，引导村民参加人居环境整治、移风易俗等活动，在潜移默化中改变思想观念和生活习惯。

如今，村子里不少人还学会了刷抖音、网购、用微信联系茶商。在乡里“桑康节”庆祝会上，有了曼班三队村民的身影，在西双版纳州举办的文艺活动中，他们还献唱了《快乐拉祜》和《北京的金山上》……

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 10 版）