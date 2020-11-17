敢担当 真干事（红船观澜·担当作为系列谈⑾）

党员干部必须不断提升自己的政治能力，善于从政治上考量和解决问题，善于把握方向、把握大势、把握全局

有多大担当才能干多大事业，尽多大责任才会有多大成就。敢担当、真干事，是一种状态，更是一种对党、对人民事业高度负责的精神。在实际工作中，党员干部讲担当，要从多个维度考察自己的行为，努力提升党性作风、境界品格。

首先从政治维度考察，对国之大者要心中有数。党员干部必须不断提升自己的政治能力，善于从政治上考量和解决问题，善于把握方向、把握大势、把握全局。这就要求党员干部在决策部署具体工作时，要有“全国上下一盘棋”的大局观，时刻与中央精神保持一致，保证中央重大决策部署及时有效得到贯彻落实，否则就可能因小失大，甚至犯本位主义错误。

其次从空间维度考察，要有全程意识、上下游思维，统筹考虑问题。实际工作中，不少问题的形成是因为行政壁垒导致管理缺位。问题的解决，也要靠利益各方打破界限，通力合作，形成治理合力。比如在长江治理问题上，上下游如何协调一致是关键。一段时期以来，长江流域遇到了“上游污染、下游治理”的问题。不少在下游被关停的污染企业，转身成了上游邻近地区的“座上宾”。那些引入下游淘汰产能，继续污染长江的做法，就是典型的缺乏全程意识、上下游思维。

再次从时间维度考察，不能光顾眼前的利益，要用长远的眼光看待问题，做决策、上项目要经得起时间检验、实践检验。此前曾有报道，某地扶贫移民搬迁小区造价不菲，但贫困群众仍缺乏致富良方，有的群众因为离自家责任田太远，又搬回了原来的旧房子里。花了不少钱，甚至给财政造成了压力，却没有把好事办好，老百姓并不买账。这就是因为项目上马时过于短视，没有考量可能带来的影响和后果。至于有的地方为了短期发展利益，盲目上马工程、负债过大的极端情况，就更是缺少担当的乱作为了。

在大局中找到定位，于空间中看到全局，在时间上着眼长远，如此才是真担当、善作为，才是共产党人“功成不必在我，功成必定有我”的境界和品格。

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 19 版）