国家卫健委：11月16日新增确诊病例15例 均为境外输入

人民网北京11月17日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至11月16日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）指出，11月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例15例，均为境外输入病例（四川6例，上海4例，广东3例，天津1例，山东1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例36例，解除医学观察的密切接触者581人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例334例（其中重症病例4例），现有疑似病例2例。累计确诊病例3716例，累计治愈出院病例3382例，无死亡病例。

情况显示，截至11月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例353例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例81374例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86361例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者874106人，尚在医学观察的密切接触者13995人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者12例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察45例（境外输入19例）；尚在医学观察无症状感染者512例（境外输入406例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6115例。其中，香港特别行政区5466例（出院5198例，死亡108例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区603例（出院536例，死亡7例）。