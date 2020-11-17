国家统计局：餐饮收入增速年内首次转正

昨天，国务院新闻办公室就10月份国民经济运行情况举行发布会。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，今年10月份国民经济继续延续了稳定恢复的态势，经济增长面在拓展，恢复过程中的不平衡状况在改善，增长势头进一步巩固。值得一提的是，10月餐饮收入4372亿元，同比增速年内首次实现由负转正。

餐饮收入增速年内首次由负转正

国家统计局数据显示，10月，社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，比9月份加快1.0个百分点﹔环比增长0.68%。1至10月份，社会消费品零售总额311901亿元，同比下降5.9%，降幅比1至9月份收窄1.3个百分点。值得一提的是，10月，餐饮收入4372亿元，同比增长0.8%，增速年内首次转正。

此外，消费升级类商品和网上零售持续保持增长。其中，10月份，化妆品类、金银珠宝类、汽车类商品同比分别增长18.3%、16.7%、12.0%﹔1至10月份，全国网上零售额91275亿元，同比增长10.9%，比1至9月份加快1.2个百分点。

10月，工业、服务业两大产业也持续保持增势。其中，10月全国规模以上工业增加值同比增长6.9%，增速与9月份持平﹔全国服务业生产指数同比增长7.4%，比9月份上升2.0个百分点。

此外，在就业方面，城镇调查失业率继续下降。10月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比9月份下降0.1个百分点；其中25-59岁人口调查失业率为4.8%，与9月份持平。31个大城市城镇调查失业率为5.3%，比9月份下降0.2个百分点。10月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.7小时。

值得一提的是，今年1至10月份，全国城镇新增就业1009万人，提前完成全年目标任务。

10月猪肉价格出现首次下降

数据显示，10月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%，涨幅比9月份回落1.2个百分点；环比下降0.3%。今年1-10月份，全国居民消费价格同比上涨3.0%，涨幅比1-9月份回落0.3个百分点。其中，猪肉下降2.8%，鲜菜上涨16.7%，粮食上涨1.5%，鲜果上涨0.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.5%，涨幅与9月份持平。

付凌晖解释说，9月食品价格同比上涨7.9%，10月回落到了2.2%，这种变化主要是由于猪肉价格的调整。9月猪肉价格同比上涨25.5%，影响当月的CPI大概1个百分点。10月猪肉价格同比下降2.8%，向下拉动了0.13个百分点。

“这种变化一方面和去年的基数有关系，另一方面和今年加大生猪生产供应有关系。”付凌晖说，去年的猪肉由于生产供给的约束，从四季度开始，猪肉价格大幅上涨，导致从去年四季度以来的基数比较高。今年年初以来，各地区各部门持续增加生猪的生产和供应，10月猪肉价格结束了19个月的同比上涨，出现了首次下降。

对于后期价格走势，付凌晖分析认为，一方面有推动价格上涨的因素，也有下拉因素。后期随着双节的临近，一些食品需求的季节性因素可能会带动，同时国内的经济在回暖，对价格会有一定的拉动。在下拉因素方面，猪肉价格去年的基数在升高，再加上猪肉供给增加，有可能对价格走势产生一定的下拉。同时，因为价格还受到国际因素的影响，现在国际疫情二次冲击的上升，对全球大宗商品市场的影响还有很大的不确定性，会不会造成输入性通缩的影响还需要观察。

四季度增速有望进一步加快

对于未来经济走势，付凌晖表示，今年四季度中国经济增长速度有望比二、三季度进一步加快。他认为，当前经济持续恢复的基础和有利条件较多，经济恢复的态势能延续和保持。

从需求看，10月份投资增长稳定回升，无论是基础设施、房产还是制造业投资，都在回升。从资金保障情况看，固定资产投资到位资金同比增长6%，预示着投资回升态势有望持续。

从消费看，消费前景增强，10月份就业形势继续改善，城镇调查失业率较9月下降。就业的改善，有利于消费的增长。同时国内疫情防控取得阶段性成果，国内消费环境也在改善，消费信心在增强。国庆期间无论是游客数量还是旅游收入都在提升，票房收入也恢复至去年7成以上。随着消费的带动，服务业、工业生产都出现了明显的改善。

随着欧美国家疫情反弹，不少人担心冬季疫情变化会对中国经济带来不利影响。

付凌晖指出，今年在疫情冲击下，全球的货物贸易出现了下降，但中国前10个月进出口同比增长了1.1%，好于全球贸易增长状况。这充分体现了中国外贸潜力比较大，韧性比较足。从后期来看，尽管欧美一些国家面临疫情二次冲击的影响在上升，外贸的增长可能面临不确定性，但总的来看，中国疫情防控成果是比较明显的，企业复工复产、生产运行恢复保持较好状况，即便国际形势有不确定性，但中国的进出口贸易仍然会好于全球整体的状况。

“中国经济具有强大的韧性和修复能力，中国经济发展潜力巨大，再加上今年以来一系列政策措施作用下，中国经济未来持续稳定恢复，实现全年预期目标是有基础、有条件的。”付凌晖说。

文/本报记者 董鑫 统筹/徐锋