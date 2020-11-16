“实施积极应对人口老龄化国家战略”专家座谈会在京举办

11月14日，由中国老龄科学研究中心主办的“实施积极应对人口老龄化国家战略”专家座谈会于在京举行，会上养老产业相关专家学者，就“实施积极应对人口老龄化国家战略”的重大意义、具体目标、实施路径和政策措施进行交流、探讨。

全国老龄办党组成员，中国老龄协会副会长吴玉韶认为，人口老龄化带来了挑战和发展机遇，要以更加积极的态度、更加积极的政策、更加积极的行动去应对。建议，整个公共政策体系都要以积极应对人口老龄化的视角，形成整合协同共识，从做好全生命周期养老准备的角度出发，把积极应对人口老龄化的关口前移到年轻人口和低龄老年人口。在顶层设计和政策制度建设上着眼于长远和可持续发展，大力发展老龄产业和银发经济，并发挥家庭养老的基础性作用；此外，对人口老龄化本质特征、基本规律、对经济社会发展深远影响等方面进行科学研究，也非常重要。

中国老龄科学研究中心副主任党俊武表示，将积极应对人口老龄化上升为国家战略，是全体中国人拥有幸福晚年的保障，并将为人类应对人口老龄化和老龄社会做出中国贡献。他呼吁，出台应对人口老龄化分领域的中长期专项战略，在全社会开展积极应对人口老龄化的国家战略教育，同时加强和完善老龄工作组织体系建设。

党俊武讲到，放眼世界，在全球老龄化背景下和全球经济一体化背景下，各国需要用人类命运共同体的视角来发展养老事业。此外，从政治层面考虑，确保在老龄社会责任下未成年人、成年人和老年人这三大群体的利益均衡，将是事关社会创新发展的重要举措。

在专家发言环节，中国老龄科学研究中心健康宜居所副所长、副研究员伍小兰以《开展具有时代性原创性的积极应对人口老龄化战略研究》为题，中国社会科学院人口与劳动经济研究所研究员王广州以《加快构建新发展格局——促进养老金制度完善与可持续发展》为题，中国老龄科学研究中心战略研究所副所长、副研究员王海涛以《九成老年健康活力群体的旅游养老服务需求不可轻视》为题，中国老龄科学研究中心经济产业所副所长、副研究员王莉莉以《加快培育老龄消费市场，促进老龄产业发展内循环》为题，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员李军以《在经济领域大力实施积极应对人口老龄化国家战略》为题，中国老龄科学研究中心编辑部副主任、副研究员魏彦彦以《大力发展老龄文化 积极应对人口老龄化》为题，清华大学建筑学院教授、博导周燕珉以《关于推动老年公寓发展建设的建议》为题，中国老龄科学研究中心统计调查所副所长、高级统计师翟德华以《从及时科学综合应对人口老龄化到实施积极应对人口老龄化国家战略》为题，国家医疗保障局价格招采指导中心药品耗材处处长钱军程以《拥抱新技术 开创新思路 积极应对人口老龄化》为题，中国老龄科学研究中心社会文化所所长、副研究员李晶以《提升老年教育品质 开发老龄人力资源》为题，中国老龄协会政策研究部主任李志宏以《积极应对人口老龄化国家战略的目标和路径》为题，分别做主题演讲。