爱康集团发布《2020年中国金融高净值客户健康绿皮书》
近日，“开放金融· 智创未来”——第十五届21世纪亚洲金融年会在京举行。
会上，爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚发布和解读了《2020年中国金融高净值客户健康绿皮书》，对金融高净值客户的健康大数据进行了深度分析，以期引起金融高净值人群对健康管理和疾病预防的重视，做到“早发现、早诊断、早治疗”，实现健康与财富兼得的幸福人生。
健康管理离不开积极预防。张黎刚提到了四个方面，一是培养良好的生活习惯；二是每年至少一次健康体检；三是针对癌症和心血管疾病等高发疾病做好专项检测；四是接种疫苗，提早预防。这些都是行之有效的健康管理手段。
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