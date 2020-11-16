默克举办2020结直肠癌精准联盟峰会

11月13日，默克在广州举办“携手同行，精准论道”2020结直肠癌精准联盟峰会。

会上，中山大学肿瘤防治中心万德森表示，随着中国结直肠癌治疗领域的发展，基因检测技术的进步与普及，患者生存率已得到很大提升。我们希望能和药企、诊断公司深入合作，建立诊疗一体化，协助临床医生规范治疗，惠及更多结直肠癌患者。

浙江大学医学院附属第二医院张苏展称，肿瘤诊治强调精准治疗，而基因检测为转移性结直肠癌的精准治疗奠定了基础。根据基因的突变状态，可以帮助医生制定最合适的治疗及用药方案，从而给结直肠癌患者带来更多的生存获益，规范化的基因检测过程和报告至关重要。

“默克致力于为患者开发和提供创新、优质的治疗方法，为人们尚未得到满足的医疗需求提供治疗方案。改善中国结直肠癌患者的预后还需要做更多，而精准诊断和精准治疗，可以帮助医生优化治疗方案，使患者生命得以延长。”默克中国医药健康业务董事总经理罗杰仁表示，默克希望多方合力推进结直肠癌诊疗一体化方案，构建结直肠癌精准诊疗生态圈，促进结直肠癌的精准治疗和行业规范的制定，以使更多的结直肠癌患者获益。

默克中国医药健康肿瘤事业部负责人袁泽之表示，在过去，默克一直致力于解决患者在诊疗过程中未被满足的需求和挑战，不遗余力推进结直肠癌精准诊疗和行业规范的制定。今天，我们凝聚众力，围绕结直肠癌精准诊疗生态圈的建设，进一步推进结直肠癌精准医学发展。在未来，我们也将持续努力，以进一步提升结直肠癌领域的精准检测能力、精准检测的标准化和规范化，改善精准检测的可及性，帮助患者获得有效的精准治疗，惠及更多晚期结直肠癌患者。