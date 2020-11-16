11月15日上海无新增本地新冠肺炎确诊病例，无新增境外输入病例
据健康上海，市卫健委今早（16日）通报：11月15日0—24时，无新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院9例，其中来自乌兹别克斯坦4例，来自法国2例，来自刚果金1例，来自美国1例，来自摩洛哥1例。
11月15日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。
截至11月15日24时，累计报告境外输入性确诊病例934例，出院848例，在院治疗86例（其中1例重症）。现有待排查的疑似病例2例。
截至11月15日24时，累计报告本地确诊病例343例，治愈出院335例，在院治疗1例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。
截至11月15日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。
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