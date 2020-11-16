吉林省新冠肺炎疫情情况通报（2020年11月16日公布）
11月15日0-24时，全省无新增境外输入确诊病例。截至11月15日24时，全省连续198天无新增境外输入确诊病例。全省累计报告境外输入确诊病例19例，累计治愈出院19例。
11月15日0-24时，全省无新增本地确诊病例。截至11月15日24时，全省连续112天无新增本地确诊病例。全省累计报告本地确诊病例138例，累计治愈出院136例，病亡2例。
11月15日0-24时，全省无新增无症状感染者。
提醒广大群众，当前“外防输入、内防反弹”形势依然严峻，大家要树牢常态化防控意识，要坚持外出戴口罩、勤洗手、常通风，保持社交距离，不聚餐、不聚集，倡导健康生活方式，食物烧熟煮透，不吃生冷食物，减少疾病感染风险。如出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，要及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。（吉林省卫生健康委员会）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn