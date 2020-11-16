北京市脐血库在京举办“爱心公益助跑”

11月14日，北京市脐血库在北京奥林匹克水上公园开启主题为“世界脐带血日，为爱‘脐’跑”的爱心公益助跑活动，呼吁社会关注脐带血，关爱重疾儿童，传递公益正能量。北京天使妈妈慈善基金会和北京市脐血库共同发起的“脐心关爱专项基金”也于当日启动，此专项基金包含可用于血液系统、免疫系统等疾病移植治疗所需的脐带血及患者教育活动基金，捐赠物资总额超过百万元，将用于重疾患儿的救治和关爱活动。

北京市脐血库负责人表示，北京市脐血库自成立以来积极开展公益，一方面是履行企业社会责任，另一方面也是希望凝聚更多社会人士参与公益。此次活动，北京市脐血库通过“助跑”践行企业责任，用脚步跑出爱与希望，呼吁全社会关注重疾儿童；用公益行动为重疾患儿传递温暖，帮助患者及家庭构筑更多希望。

在北京市脐血库“爱心公益助跑”活动中，由脐带血储户家庭代表、医护人员、北京市脐血库员工代表共同组成的500余人爱心助跑团，准时集结在北京奥林匹克水上公园开展赛跑活动。

参与活动的翟先生称，通过助跑活动，能让更多人了解脐带血知识，关注关爱大病患儿为之奉献爱心，这是提升社会整体公益参与度、传递正能量的积极举措。

另外，活动当天，北京市脐血库全新慈善公益项目——北京天使妈妈慈善基金会北京市脐血库脐心关爱专项基金（以下简称“关爱基金”）也正式启动。

天使妈妈慈善基金会负责人创始人沈利表示，中国目前仍有众多重疾患儿面临缺少治疗手段以及治疗资金的问题，感谢北京市脐血库的关爱举措，我们将与北京市脐血库共同携手为更多患儿及家庭提供帮助。