向心、向远、向未来 惠民县人民医院学思践行

近日，山东省滨州市惠民县人民医院胸痛中心顺利通过山东省胸痛中心联盟现场评审，这标志着医院胸痛中心建设取得高质量发展的阶段性成果。惠民县人民医院以满足百姓就医需求，顺应医改发展步伐，提升医疗服务质量水平为目标，推进医院迈入高质量发展。

抓发展实质，迈向新发展阶段

胸痛中心是公立综合性医院设置的组织机构，专门为胸痛患者开辟绿色通道，争分夺秒的抢救患者。胸痛中心集合了医院的临床资源、行政资源和社会资源，这些资源借助了多学科的优势，可以进行快速、准确的诊断疾病，并为疾病的治疗提供最宝贵的的治疗时机。

走进惠民县人民医院，干净、整洁、敞亮、有序的就诊环境令人舒心，人文化服务令人感到温馨，热情周到的医疗服务令人暖心，精湛的技艺令人放心。

“对我们来讲，创新各项服务、提高各项技术就是我们医院赖以生存的生命线。”医院党委书记李遵德说。正是由于这种创新精神使得一个长期在乡镇发展的县级人民医院从此在有限区域内含有一家三甲医院多家二级医院的县城站稳了脚跟。

近年来，惠民县人民医院增强了人才队伍建设力度，加大了医疗技术培养力度，提高了医疗服务意识，一座真正的人民医院正被社会各界所熟知。

“目前我们已建立7个市级临床领先专科，3个市级临床精品特色专科，已创建1个市级创伤中心，1个省级卒中心中，已搭建全县14家卫生院的远程心电监护系统，数家上级医院远程会诊中心。”党委副书记、副院长丁超说。

推动医院高质量发展，离不开医院后勤科室无私的奉献。“为推动医院更高质量发展，医院在众多患者聚集区设立了适合当季的座椅、配备了多样化的工具包、医院wifi全覆盖、志愿者服务等，让患者就诊更加便捷、舒适。”副院长赵洪泉说。

“我们将坚持一切围绕高质量发展、一切服务高质量发展，用好改革这一关键举措，破难题、解痛点，以更大力度推动医院高质量发展，以更大决心推进医院高质量发展。”党委书记李遵德说。

借互联网+，开展新型医疗服务

惠民县人民医院成立至今已有62年时间，2013年惠民县人民医院正式搬迁至惠民开发区。在医院发展征程中可以看到，惠民县人民医院的全体职工是一个敢干事、能干事、干成事，有向心力、凝聚力的团体。正是凭借这股不服输的发展劲头，医院各项事业在发展中屡屡创新。

在心内科病房内，每天都有专业医务人员紧盯着电脑屏幕前的时时监护心电图。

“这是刚刚为一位心绞痛患者佩戴的远程心电监护，只要患者出现特殊情况，我们这边就能立刻收到信息，就能快速的启动救治流程。”心电图室主任路金花指着屏幕说。

自惠民县人民医院搬迁至开发区至今，借助互联网+健康医疗，先后为心绞痛、心律失常、停博等患者建立了心电远程监护室，对其进行24小时实时监护；为创新护理服务模式，强化惠民服务措施，在充分考虑了不同人群的健康特征和对护理服务的迫切需求后，结合当地的医疗护理资源现状，以市民当前需要最迫切的居家护理为核心，惠民县人民医院“互联网+护理服务”正式上线；为解决离退休职工的身体健康问题，医院主动与干休所联系，达成长期定期上门检查与服务。

整合资源，锚定目标育新机

惠民县是一个拥有65.5万人的人口大县，健康无疑是人们关心关注的重点话题，同时也为医院发展锚定了新目标、孕育了新机遇。

近年来，越来越多有残障缺陷儿童的健康得到社会各界的关注，也有许多爱心公益人士加入到了康复他们的行列当中。惠民县人民医院，在克服原有建筑设计的基础上，增设了儿童康复科，配备了了儿童康复专业设备100余台件，配备了专业康复治疗师、幼儿教师、康复护士多达40余人。随着业务的开展，儿童康复科逐渐被熟知，前来康复的患儿也有当初的几人、十几人到现在的近百人。

“这里的治疗师和省里的医院大夫没什么区别，服务态度还好，以前在省里做康复，太远，在这做康复离家近，也能多做几次，对这里很满意。”正在为孩子做康复的张大姐说。

人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。

为树立正确的康复理念，医院相继设立了康复一病区与康复二病区以满足不同患者的康复需求；在健康医学越来越被广大患者接受的情况下，医院加强了中医科人才配备，赵洪泉，副院长，副主任中医师，他在处理好行政工作的同时定期定点的坐起了中医专家门诊，并得到广大患者一致好评。

“今后，我们继续坚持以全民健康发展理念，做优做强优势医疗技术，推动整体医疗服务上水平，结合县域医共体建设，努力快速实现城乡医疗服务无差异化，最大限度保障广大人民群众身体健康。”党委书记李遵德说。（惠民县人民医院供稿）