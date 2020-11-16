“护士与糖尿病”主题日媒体见面会在京举办

“护士与糖尿病”是2020年联合国糖尿病日主题。为了促进公众对中国糖尿病护士参与糖尿病教育与管理情况的进一步了解，北京医学会糖尿病学分会、北京医师协会内分泌专科医师分会、北京糖尿病防治协会联合筹备组织了“护士与糖尿病”的实践与行动媒体见面会。

据悉，本次活动由北京糖尿病防治协会副理事长沈犁主持，中华医学会糖尿病学分会候任主任委员、北京医师协会内分泌专科医师分会会长郭立新，北京医学会糖尿病学分年会主任委员洪天配，北京糖尿病防治协会理事长郭晓蕙，北京护理学会内分泌专委会主任委员王群，以及来自全国各地糖尿病护理领域的代表和患者代表出席活动。

活动现场，郭立新和洪天配代表临床专家充分肯定了多年来护理团队的发展成绩和重要作用，也特别指出优秀的糖尿病教育管理团队必须要有优秀的护理团队与医疗团队打好配合，处方的有效执行依赖护士，病人的答疑解惑依赖护士，日常的细致管理依赖护士，持续有效的心理支持依赖护士。护理团队的作用不可替代，个体化的糖尿病教育管理未来无论是在线上还是在线下，无论是在院内还是在院外，都会越来越需要更加团结、有力量、有专业素养的护理团队来支撑。

郭晓蕙介绍，自己多年来一直致力于推动中国糖尿病教育与管理事业的发展，在担任中华医学会糖尿病学分会糖尿病教育与管理学组组长十多年的时间内，全力推动中国糖尿病教育者培训体系的建设与完善，并大力支持糖尿病专科护士的培养和发展。北大第一医院开展的糖尿病照护团队就是充分发挥医护团队的学术特长，以团队建制多方位、全角度的满足糖尿病人的营养、运动、心理等各项需求，满足患者在疾病管理方面的需求，大大提高了患者的管理达标率和就诊满意度。

王群表示，糖尿病诊疗团队的建设和发展，需要以多学科整合管理模式为基本要素、以结局为导向、患者为中心进行团队分工合作。糖尿病护理专业的重要性越来越突出，护理团队是与患者互动和交流的第一条战线，是与患者接触最多、沟通最多、也是实际操作最多的。糖尿病专科护士在医疗系统当中的角色定位、事业发展的方向以及如何最大限度的在诊疗过程发挥自己的作用，实现自身价值。

另外，活动现场还有来自全国的多位糖尿病护士代表和患者代表发言。与会专家和代表们认同，“护士与糖尿病”充分的体现了护理工作在糖尿病防治工作中的重要性。并强调，护理工作已经由辅助、协助角色向具有更重要的教育、管理工作进行转变，并在整个诊疗过程中形成一条主线，串联起各个角色。