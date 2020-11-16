北京11月15日无新增新冠肺炎确诊病例

人民网北京11月16日电 据北京市卫健委官方微博消息，11月15日0时至24时，无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

飞行管理人员和工作人员出现发烧或呼吸道、消化道传染病症状时不得上班，建议尽快就医；集中空调通风系统、厢式电梯换气扇保证运转正常；机场候机厅和机舱内密闭性强，有疫情传播风险。要以清洁为主，预防性消毒为辅，自助设备触摸屏、推车、扶手等乘客经常触摸部位要定期清洁消毒。卫生间保持清洁干爽，提供洗手液，保证水龙头等设施正常使用，垃圾及时清理；提供无接触购票、值机方式服务；座椅套保持清洁，定期洗涤消毒。