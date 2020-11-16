北京妇幼保健机构重点人群需检测核酸

增加胎心监护等设备，优化门诊布局，儿童与成人分区就诊……为做好秋冬季新冠肺炎疫情防控，近日市卫生健康委下发通知，要求妇幼保健机构要精准测算就医需求，减少患者拥挤聚集，增加胎心监护等设备。通知还要求妇幼保健机构新住院患者及陪护人员、本机构工作人员等重点人群应全部进行新冠病毒核酸检测。

市卫生健康委明确，妇幼保健机构要以院内“零感染”为目标，严格落实感染预防控制管理制度和工作要求。全面落实预检分诊制度，落实体温检测、流行病学史问询和健康码识别等措施，检查患者及其陪同人员口罩佩戴情况，对发热患者全部由专人按指定路线及时引导到发热门诊就诊。加强发热门诊力量配备，一旦发现疑似病例、确诊病例、无症状感染者，应当于2小时内网络直报。对于新冠肺炎确诊病例、疑似病例、无症状感染者，要按照相关要求，将病例转运至新冠肺炎定点救治医院。

各妇幼保健机构要按照“应检尽检”要求，对发热门诊患者、新住院患者（含临近预产期孕产妇）及陪护人员、本机构工作人员等重点人群全部进行新冠病毒核酸检测；为幼儿、中小学生等其他人群提供“愿检尽检”服务。发热门诊和急诊患者核酸检测，6小时内报告结果；普通门诊、住院患者及陪护人员等人群核酸检测，原则上12小时内报告结果；“愿检尽检”人群核酸检测，一般24小时内报告结果。市卫生健康委还要求各区要在新冠肺炎定点救治医院之外，确定应急助产机构，用于应急承接普通孕产妇产检和住院分娩。（记者 贾晓宏）