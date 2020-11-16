再创新高 全球日增确诊病例近66万

新华社日内瓦11月14日电 世界卫生组织最新发布的新冠疫情数据显示，截至欧洲中部时间14日15时32分（北京时间14日22时32分），全球确诊病例较前一日增加657312例，刷新前一天创下的纪录，再创疫情暴发以来全球单日新增确诊病例数新高。

至此，全球累计确诊病例超过5300万例，达53164803例；累计死亡病例超过130万例，达1300576例。

世卫组织数据显示，此前全球单日新增确诊病例数最高纪录是13日报告的641762例。

目前欧洲和美洲地区在世卫组织对全球划分的6个地区中疫情最为严重，全球14日报告新增的近66万例确诊病例中，欧洲地区报告超过28.5万例，美洲地区超过26.9万例。

美国、印度、巴西是全球累计确诊病例数最多的国家，三国累计确诊病例数接近全球总数的一半。累计确诊病例数超过百万的国家还包括俄罗斯、法国、西班牙、英国、阿根廷、哥伦比亚和意大利。

欧洲多国本月执行新一轮防控新冠疫情的“封城”措施，不过大多没有春季时那般严格。面对愈发严峻的局面，奥地利、希腊等国14日宣布将执行更为严格的限制性措施。

在德国、法国、葡萄牙等国，一些城市居民不满限制性措施，上街举行抗议。在德国金融中心法兰克福，警方不得不用高压水枪驱散近千名抗议者。

法国总理让·卡斯泰呼吁民众配合政府，遵守防疫规定。一名父亲在推特上发布儿子画给圣诞老人的一幅画，内容是自己想要的圣诞礼物：一个蜘蛛侠。卡斯泰回应这名父亲：“告诉他，我们正在努力工作，就是为了让圣诞老人12月能来法国采购礼物。如果我们遵守社交隔离规定，我们能够实现目标。”