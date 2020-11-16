北京体检服务时间或时段将延长

近日，市卫生健康委员会就做好健康体检有关工作下发通知，要求相关机构提升疫情防控常态化形势下医疗机构健康体检服务能力，解决市民健康体检存在的困难和问题。

受疫情影响，今年下半年体检机构的体检量明显增加，不少市民在预约体检时遭遇了预约难。市卫生健康委要求开展健康体检的医疗机构要根据预约需求，优化调整体检服务时间安排；出现短期内预约体检人数较集中情形的，要采取提前每日开检时间、增开周末专场、合理安排可在下午进行的非空腹体检项目、在各连锁体检点之间进行人员调整等措施，适当延长健康体检服务时间或时段，满足高峰期体检需求。将体检时间安排通过医疗机构官网、微信公众号、APP等方式，提前向社会公示，并做好解释沟通。

卫生健康部门要求开展健康体检的医疗机构在符合疫情防控要求和保障医疗质量安全前提下，根据体检场地承载上限，提升健康体检服务能力。在坚持体检预约制度基础上，丰富体检预约方式；在疫情防控允许范围内，保障团体体检需求的同时，适当增加个人体检预约数量，满足市民个人体检需求。对不便使用网络或智能设备预约的老年人等群体，各机构应设立电话预约、现场预约等渠道，给予指导和帮助。（记者 贾晓宏）