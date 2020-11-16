河南规划提高人均健康预期寿命

日前，河南省卫生健康委召开党组中心组（扩大）集中学习会议，委党组书记、主任阚全程做了学习贯彻党的十九届五中全会精神专题报告。会议提出，要按照河南省委、省政府的工作部署，加快推进“十四五”卫生健康事业发展规划编制工作，做好与全省国民经济和社会事业发展规划衔接，与全国卫生健康事业发展规划对接，扎实推进健康中原建设向更高水平推进。

会议强调，“十四五”卫生健康发展主线是以人民为中心，实现全民健康优质均衡安全可持续。到2025年，人均预期寿命在2020年基础上继续提高1岁左右，人均健康预期寿命明显提高，健康公平显著改善。“十四五”期间，要完成9项重大工程，即疾病预防控制体系现代化建设工程，重大疫情救治体系建设工程，区域医疗中心建设工程，城市“四所医院”提升工程，县域“三所医院”提标扩能工程，基层医疗卫生机构达标建设工程，中医药传承创新工程，高层次医学人才培养工程，全民健康信息化建设工程。

近日，郑州市卫生健康委召开专题会议，集中传达学习贯彻党的十九届五中全会精神和李克强总理在河南考察时的指示要求，部署近期重点工作。郑州市卫生健康委党组书记、主任付桂荣表示，要站位全局、结合实际，紧抓当前、科学谋划，推动卫生健康事业发展更加符合中央的要求、更加符合人民的期待，为郑州国家中心城市建设、全面建成小康社会提供坚实健康保障。（记者李季 特约记者周二彬）