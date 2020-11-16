让每位劳动者都拥有健康生活

实现健康中国，离不开职业健康。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出，推进职业病危害源头治理，开展职业病危害基本情况普查，进一步完善职业安全卫生标准体系，建立完善重点职业病监测与职业病危害因素监测、报告和管理网络，遏制尘肺病和职业中毒高发势头。“十三五”期间，我国职业健康事业稳步发展，取得了显著成效。

主要工作任务顺利推进

“从31个省（区、市）和新疆生产建设兵团提供的规划任务进展情况和2020年年底预期完成数据看，预计‘十三五’规划目标能够如期完成。”国家卫生健康委职业健康司相关负责人说。

“十三五”以来，接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病年度报告例数逐年下降，重大急性职业病危害事故、慢性职业性化学中毒、急性职业性放射性疾病事故起数总体呈下降趋势。截至2020年6月底，全国开展重点职业病监测工作的县（区）覆盖率已达91.3%，医疗卫生机构放射工作人员个人剂量监测率达96.2%，提前实现“十三五”规划目标。

到今年年底，能够实现设区的市至少有1家职业病诊断机构、重点县至少有1家职业健康检查机构的目标。各省（区、市）和新疆生产建设兵团克服今年新冠肺炎疫情带来的不利影响，加大职业健康工作力度，煤矿、非煤矿山、化工、冶金、建材等重点行业用人单位职业病危害因素申报、定期检测、职业健康检查和培训等工作有序推进，相关指标得到大幅提升。

尘肺病防治取得积极进展

“十三五”期间，国家卫生健康委等10部门联合组织开展尘肺病防治攻坚行动。通过开展粉尘危害专项治理、尘肺病病人救治救助、职业健康监管执法、用人单位主体责任落实、防治技术能力提升5项行动，一方面加强源头预防，减少新发尘肺病病人；另一方面解决已诊断为职业性尘肺病但未参加工伤保险，以及依据现有资料难以诊断为职业性尘肺病病人的医疗和生活保障问题。

在尘肺病防治中，各地也探索出诸多有益经验。以湖南省为例，2017年～2019年，该省开展“尘肺病农民工基本医疗救治救助”惠民行动项目，创新提出提高医保报销比例、降低医疗总费用、实施财政专项救助的“一提一降一助”举措，对无责任主体的尘肺病农民工实施基本医疗救治救助，特别是对建档立卡贫困户实现基本医疗救助救治全覆盖、全免费。“一提”，是指将救治救助纳入城乡居民医保单病种付费，提高医保报销比例至65%以上；“一降”，是出台尘肺病农民工临床诊疗规范，明确基本医疗救治救助对象、诊断依据、临床路径、治疗方案，降低医疗总费用。“一助”，是设立专项基金，对患者实行补助。（下转第2版）（上接第1版）

截至2020年10月底，湖南省临床诊断尘肺病农民工22559人，累计救治救助59660人次，其中贫困户21045人次。全省救治救助总医疗费用达4.74亿元，尘肺病农民工建档立卡贫困户基本医疗费用政府全额兜底，全免救助建档立卡贫困户农民工尘肺病占总救治人次的35.3%，全免医疗总费用达1.52亿元。

2020年，湖南省卫生健康委、财政厅、医疗保障局联合印发了《2020年湖南省尘肺病农民工基本医疗救治救助行动方案》，标志着湖南省尘肺病农民工基本医疗救治救助行动形成了长效工作机制。

加大监测力度，提升服务能力

“十三五”期间，国家卫生健康委加大职业健康监测工作力度，将职业病监测、工作场所职业病危害因素监测纳入基本公共卫生服务均等化项目，2019年和2020年中央财政分别投入8亿多元，加大了资金支持力度。

重点职业病监测范围由原来的10种扩大到28种，监测地区从地市延伸至所有县区，新增300个县（区）开展尘肺病主动监测，新增148家医疗机构开展尘肺病筛查；呈现重点职业病监测与职业病危害因素监测相结合，常规监测与主动监测相结合的监测工作格局。

国家卫生健康委职业健康司相关负责人介绍，“十三五”期间，职业病防治技术支撑体系建设不断强化，《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》印发实施，明确了各级各类支撑机构的职责定位、总体布局、建设标准和重点任务。职业健康技术服务机构“放管服”改革不断深化，基层职业病防治技术支撑能力建设加强，申请中央转移支付资金7.6亿元用于尘肺病康复站点能力建设和县区级疾控中心职业病危害监测能力提升。目前，全国共有职业健康相关技术服务机构共计6500余家。

此外，“十三五”期间，国家卫生健康委积极推进职业健康保护行动，组织开展主题推进活动，研究制定医务人员等职业健康指南和职业健康达人评选标准，大力推进健康企业建设。卫生健康、人社等部门以及工会组织密切配合，连续18年组织开展《职业病防治法》宣传周活动，广泛宣传职业病防治政策法规和科普知识，推进职业健康知识进企业、进学校、进社区，广大劳动者职业健康意识进一步增强。

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截至6月30日，煤矿、非煤矿山、化工、冶金、建材等5个重点行业用人单位职业病危害项目申报率分别为80.4%、79.3%、85.6%、81.85%和76.5%，其中化工行业已实现“十三五”目标值。

“十三五”期间，基本完成新中国成立以来至2019年年底，共88.8万名职业性尘肺病患者的随访调查工作。对尘肺病患者实施分类救治救助，国家卫生健康委联合相关部门将尘肺病纳入到25种农村贫困人口大病专项救治病种。（记者 张磊）