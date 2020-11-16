“老年医学临床实践技能高级研修班”培训在京举办

近日，由中国老年医学学会主办，中国老年医学学会国际交流合作部与解放军总医院第二医学中心、国家老年疾病临床医学研究中心（解放军总医院）承办的“老年医学临床实践技能高级研修班（第六期）”暨北京卫健委“老年医学科多学科门诊服务模式及服务规范研究”培训班以线上线下相结合的方式在北京举办。

中国老年医学学会副会长兼秘书长许晓东主持开幕式。中国老年医学学会会长、国家老年疾病临床医学研究中心主任范利，北京市卫生健康委老龄健康处处长丁卫华，解放军总医院第二医学中心主任、国家老年疾病临床医学研究中心副主任李天志，中国老年医学学会国际交流合作部主任胡亦新出席并致辞。中国老年医学学会副会长陈峥，中国老年医学学会副会长、国家老年疾病临床医学研究中心常务副主任曹丰、解放军总医院第二医学中心政委李星杰和来自全国老年医学领域的百余名专家、学者参加了线下会议。

会上，范利、陈峥、陈彪、李天志、秦明照分别围绕疫情下老年人血压管理、国际老年科医师培训体系、老年临床研究进展、基于国际指南对老年整合医疗健康管理模式的探索、老年人血压、血糖、血脂管理特殊性等议题做主旨报告。

范利认为，要“以人民健康为中心，关注生命全周期、健康全过程”的健康中国建设战略为指导，聚焦“以健康为中心”的战略转变和“健康老龄化”的战略需求，以主动健康为导向，结合科技应对，加快具有现代老年医学理念的老年科医师和老年多（跨）学科及其团队的建设。

丁卫华表示，老年医学的发展要准确把握，积极应对人口老龄化国家战略的新要求；要准确把握人口老龄化发展的新特征；要准确把握服务体系的新要求。分享了北京市应对老龄化的设想、战略及措施，并从政府管理的角度提出对老年多学科建设和人才培训的建议和期望。

李天志讲到人口高龄化带来对老年健康服务体系的挑战，老年科医生除了要掌握传统的共病、急危重症的救治外，还要掌握老年综合征管理。健康服务体系的工作重点还要考虑如何给予老年人一体多病的跨学科团队诊疗、早期预防延缓老年失能、失智的发生、做好患者从住院到出院后康复、院外健康维护的连续健康服务。

胡亦新介绍，本次培训班的定位不仅是对既往老年科医生继续教育项目的延续，而且也是学会承接的北京市卫健委《老年医学科多学科门诊服务模式及服务规范研究》项目的内容之一。老年多学科门诊的推进除了有助于为一体多病、多重用药及合并老年综合征的老年人提供“一站式”便捷服务外，更重要的是要培养一批真正具有老年医学思想和老年综合评估及跨学科团队工作技能的老年多学科团队的医生，才能真正达到解决老年人就诊问题和提高其生活质量的目的。

胡亦新表示，本次培训重点围绕老年人功能的保持、早期筛查和干预认知、失能的风险、如何为老年人提供跨学科团队服务等理念、临床技能、科研技能等内容，也包括老年医学视角下的共病管理技能提升、老年科医生在安宁疗护中的技能提升和混合现实技术在老年医疗中的应用。