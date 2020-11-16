聚焦大健康产业 2020健康长寿产业发展论坛举行

为充分发挥广西独特资源优势，推动大健康产业快速发展，为广西经济社会发展提供新动能，2020中国（广西）大健康产业峰会于2020年11月12日-14日在广西南宁召开。作为峰会的重要组成，由中国老年学和老年医学学会与广西壮族自治区人民政府联合举办的2020健康长寿产业发展论坛于11月12日下午举行。多位健康长寿产业领域的权威专家、学者、优秀企业家，以及广西各级党政部门的代表出席本次论坛。

（论坛授牌环节）

2020健康长寿产业发展论坛，政府领导、专家学者及企业家三方力量齐聚一堂，跨界交流，研讨长寿产业经济对广西发展大健康的助力点和发展路径。

大健康产业：经济增长新动能

在上午的峰会开幕式中，中国老年学和老年医学学会会长刘维林受邀致辞。他讲到：“中国的人口老龄化的长寿特征也带来了长寿产业发展的强大动力。有必要深入研究长寿的内涵和外衍，给长寿经济给出清晰的定义，加大力度推动长寿产业的快速发展。中国老年学和老年医学学会在国内率先提出发展长寿产业的理念，并组织专家开展了深入的研究并取得了很多优秀成果”。此外，他表示，学会和广西壮族自治区将继续以“优势互补、协同创新、惠及民生、共谋发展”的共识，进一步深化广西长寿产业经济、产业资源整合、长寿文化挖掘等全方位合作与交流，依托学会深厚的学术、产业资源，为推动广西健康长寿产业经济快速发展，提供新的动能，实现广西长寿产业经济和大健康产业战略发展新的跨越。

（中国老年学和老年医学学会会长 刘维林）

城市名片：长寿广西，宜居社区

论坛现场，两项授牌仪式隆重举行。首先，中国老年学和老年医学学会会长刘维林、副会长姚远为贺州市八步、平桂两区“长寿之乡”授牌，贺州市八步区人民政府区长雷少华、贺州市平桂区人民政府区长朱建军上台接牌。

随后，广西大健康和文旅产业工程指挥部大健康产业部召集人、广西壮族自治区民政厅党组书记、厅长朱学庆宣读了获评广西老年人宜居社区名单。广西壮族自治区党委常委、统战部部长、广西大健康和文旅产业工程指挥部指挥长徐绍川为获评的13家广西老年人宜居社区授牌。

政商学三界齐聚，共话大健康

本次论坛的主旨报告环节精彩纷呈。中国科学院院士、中国科学院上海有机化学研究所研究员兼上海中医药大学创新中药研究院院长林国强、中国科学院地理科学与资源研究所研究员、总规划师张义丰和中山大学旅游学院副院长、广东省重大行政决策论证专家、《康养蓝皮书》主编何莽作为论坛嘉宾，分别以不同的角度分享国内外健康长寿产业最新动态，深入剖析最新行业发展趋势。

随后，广西壮族自治区贺州市市长林冠进行专题报告，分享贺州市大健康及长寿产业发展的优惠政策。他讲到：贺州区位优势明显、生态环境优越、自然资源富集、历史人文丰厚、后发潜力巨大等突出优势和特点，是广西东融先行示范区和中国首个“全域长寿市”。发展大健康及长寿产业具有得天独厚的先天优势，也是最符合贺州市情、最富有贺州特色和最具发展潜力的产业。贺州市委、市政府将认真抓好峰会精神的贯彻落实，加快推动贺州大健康及长寿产业发展。

大力发展长寿经济是广西发展大健康产业的重要抓手。本次2020健康长寿产业发展论坛的顺利举办体现出广西壮族自治区人民政府与中国老年学和老年医学学会对大健康产业发展的高度重视。

未来，在政府扶持、商界支持下，中国老年学和老年医学学会将持续提供学术智库加持，不断让更多的公众提升对长寿经济的发展认知，并以长寿经济为发力点，带动我国经济结构的持续优化。