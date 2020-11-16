驻英使馆提醒近期赴华人员注意核酸和抗体检测要求

中新网11月15日电 据中国驻英国大使馆网站消息，近期有多名自英国出发赴华的旅客，在抵达中国后确诊为新冠肺炎患者。有关旅客大多持有英国卫生部门(NHS)出具的检测报告。按照英国政府规定，NHS检测不适用于国际旅行目的。一般情况下，只有出现新冠肺炎症状人员才能预约进行NHS检测，检测场所出现新冠肺炎感染者的可能性较大，健康人员前往检测将面临接触感染者的可能。如因此感染，不仅损害个人健康，产生经济负担，更会给同机乘客的健康造成严重威胁。

为保障赴华旅客的健康安全，同时避免因报告不符合要求而影响行程，现提醒如下：

一、自即日起，中国驻英国使领馆在健康码审核工作中，将不再接受NHS检测报告。

二、检测报告须体现乘客个人信息(除姓名外，还应包括出生日期或护照号码)、检测机构信息(至少包括地址、联系电话、电子邮箱)、采样时间(Date of Test)、报告时间(Date of Report)、检测项目(PCR核酸、IgM抗体)、检测结果等要素。中国驻英使领将随机联系检测机构核实检测报告真伪，对无法核实或核实为伪造的，将不予核发绿色健康码。

请近期赴华人员关注上述要求，选择符合条件、卫生消毒有保障的检测机构进行检测，并提醒检测机构及时回复中国驻英国使领馆的电话或邮件。