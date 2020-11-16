日本民调：超过8成的受访者对新冠疫情感到不安

中新网11月15日电 据日本共同社报道，共同社在11月14日和15日进行了一项针对日本民众的全国电话舆论调查，结果显示，有84%的受访者对新冠疫情感到不安。

据报道，约有1000人接受了此次调查。针对日本新冠单日新增确诊病例屡创新高，有84%的受访者表示“感到不安”或“感到一定程度不安”。

针对日本政府该如何平衡防疫与经济活动，有68.4%的受访者认为应该“优先防疫”。

而对于日本政府拟将为振兴旅游业实施的“GoToTravel”项目延长至2021年1月底一事，有50%的受访者表示反对，另有43.4%的受访者表示支持。

此外，日本首相菅义伟及其内阁的支持率为63%。

截至当地时间15日晚上8时20分，日本当天新增新冠确诊病例1435例，累计确诊已增至118702例。该国日增确诊病例已经连续6天超过千例。