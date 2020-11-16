意大利新增新冠确诊3.7万例 专家：防疫措施初见效
中新网11月15日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间14日，意大利紧急民防部的数据显示，截至当天18时，过去24小时内，意大利新增新冠确诊病例37255例，新增死亡病例544例。目前，意累计确诊已超114万例，死亡逾4.4万例。
据报道，意大利国家卫生院最新一周的疫情监测数据显示，过去7天，全国每10万人中的感染人数约为648.33人。同时，全国平均疫情传染指数Rt值已降为1.43，较上一个检测周的1.72有所好转。
意大利病毒学家洛卡特利表示，最新一周的疫情监测数据表明，政府此次实施的防疫措施已取得初步成效。他指出，虽然疫情正在向好的方向发展，但危机依然存在。他警告称，倘若圣诞节和新年导致疫情进一步恶化，其后果和所带来的经济损失将难以想象。
报道称，当天，意大利国防部长盖里尼也表示，他认为政府的防疫措施已经取得了一定成效，并对大部分民众自觉遵守防疫措施的责任感表示赞赏。他坚信，只要民众加强自我约束力、坚持佩戴口罩并严守防疫法令，今后完全有可能避免实施全国性封锁。
盖里尼指出，这场疫情是一场没有硝烟的复杂斗争，意大利军方将全力支持全国人民抗击疫情。他表示，军方医疗机构和医护官兵将与国家医疗卫生系统密切配合，使每一位患者都能够得到及时和有效的治疗，直至取得抗疫的最终胜利。(博源)
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