美国新冠病例超1100万 福奇称需实施全国性强制口罩令

中新网11月16日电 综合报道，根据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据，截至北京时间11月16日，美国累计新冠肺炎确诊病例超过1100万例。美传染病学专家福奇表示，美国需实施全国性政策，强制民众佩戴口罩。

【福奇：需实施全国强制口罩令】

当地时间14日，美国报告单日新增超15万例病例，这是该国连续第11天报告日增病例超过10万例。在全美50个州中，有48州的疫情呈上升趋势，新增病例比两周之前激增了80%。全美的死亡病例虽仍低于春季时期水平，但是死亡人数也正在迅速增加。

福奇15日表示，佩戴口罩和保持安全社交距离的全国性政策，对于缓解新冠疫情的传播，有至关重要的作用。

福奇认为需要实施全国性政策，强制国民佩戴口罩，否则，预计到2021年3月1日，美国因新冠肺炎死亡的人数将可能达到43.9万人。

【多州出台严格管控措施】

目前美国多州出台更严格的管控，加州、俄勒冈州和华盛顿州要求抵达的旅客接受隔离。

在俄勒冈州，民主党州长凯特·布朗下令从18日起实施为期两周的封锁措施，许多企业将被迫关闭面对公众的办公场所，并“最大程度地”让员工在家工作。布朗说，违反命令者将面临罚款或逮捕。

同样，在新墨西哥州，州长卢安·格里森下令从16日开始为期两周的“居家令”，居民只能因必要理由出行。

而北达科他州则成为美国第35个要求民众强制戴口罩的州。此外，该州所有酒吧和餐馆都将在晚上10点关闭。所有宴会厅、舞厅等活动场所将限制接纳最大容纳人数的25%，学校的冬季运动和课外活动将被暂停。