热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

英首相约翰逊因与确诊患者接触而隔离：未出现症状

2020年11月16日08:27 来源：中国新闻网

中新网11月16日电 综合报道，英国首相府发言人15日称，因为与一名新冠确诊者接触，英国首相约翰逊已经自我隔离。目前，他情况良好，没有出现任何症状。

据悉，约翰逊本月12日与一些国会议员在唐宁街10号进行了35分钟的会晤，与会的一名保守党议员安德森，随后出现新冠症状，并检测阳性。

发言人称，约翰逊将继续在唐宁街10号工作，应对新冠大流行。今年4月，约翰逊曾经因感染新冠病毒而在重症监护病房度过了三晚。

英国目前疫情形势严峻，14日新增近2.7万宗确诊病例，累计病例数超过134万；另新增462人死亡，累计死亡人数达到5.2万。

多名卫生专家警告，英格兰疫情可能在圣诞节时恶化，呼吁民众遵守防疫措施，否则确诊数可能不跌反升。英国此前宣布11月5日起封城，至12月2日结束。

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准   为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】

流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！   一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn