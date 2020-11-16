英首相约翰逊因与确诊患者接触而隔离：未出现症状
中新网11月16日电 综合报道，英国首相府发言人15日称，因为与一名新冠确诊者接触，英国首相约翰逊已经自我隔离。目前，他情况良好，没有出现任何症状。
据悉，约翰逊本月12日与一些国会议员在唐宁街10号进行了35分钟的会晤，与会的一名保守党议员安德森，随后出现新冠症状，并检测阳性。
发言人称，约翰逊将继续在唐宁街10号工作，应对新冠大流行。今年4月，约翰逊曾经因感染新冠病毒而在重症监护病房度过了三晚。
英国目前疫情形势严峻，14日新增近2.7万宗确诊病例，累计病例数超过134万；另新增462人死亡，累计死亡人数达到5.2万。
多名卫生专家警告，英格兰疫情可能在圣诞节时恶化，呼吁民众遵守防疫措施，否则确诊数可能不跌反升。英国此前宣布11月5日起封城，至12月2日结束。
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