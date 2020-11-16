德国累计确诊超80万 经济部长称“封城”措施恐须持续4到5个月

德国疾控部门15日公布的新增确诊感染新冠病毒人数为16947。截至当晚，德国累计确诊已超过80万人。德国联邦经济部长阿尔特迈尔当天表示，已实施两周的第二轮“封城”尚未收到显著成效。他预计，德国还将实施至少4-5个月严厉的预防和限制措施。

据德国“时代在线”实时数据，截至当地时间15日21时44分，德国累计确诊802521人、治愈502278人、死亡12738人。

阿尔特迈尔当天向德国《星期日图片报》作出上述表示。他在谈及预计实施一个月、现已过半的第二轮“封城”措施成效时表示，德国的新增确诊人数仍一如既往地维持高位，甚至比两周前还要高得多。

阿尔特迈尔表示，尽管已尽到了各种努力，但疫情向好的转折点仍未到来。他认为，目前在重开餐厅和电影院等场所方面的转圜空间非常小。“我们还没有走出最糟糕的时候。”

阿尔特迈尔同时亦强调，“经常性地关闭和重启经济”是德国所无法承受的。他预计，德国今年12月仍需实施防疫限制措施，“至少在接下来四到五个月里，我们将不得不生活在严格的预防和限制措施当中。”

11月16日，德国总理默克尔将与各州州长商讨当前防疫进展。不过，据多家德媒报道，16日的会议上或将不会如此前预期的那样宣布收紧防疫措施或是延长“封城”时限，而是将继续观察一周后，待本月23日再做决定。(记者 彭大伟)