二十国集团同意采取额外措施支持低收入国家抗疫
据新华社利雅得11月13日电 （记者涂一帆）二十国集团财长和央行行长13日召开视频会议，一致同意在缓债倡议之外采取额外措施，以帮助和支持低收入国家应对新冠肺炎疫情冲击。
当天的会议由二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯主持。会议发表的声明说，考虑到新冠肺炎疫情危机和许多低收入国家债务日益恶化的前景，现在可能需要根据具体情况采取额外措施向有关国家提供更多帮助。会议一致同意并核准了二十国集团“缓债倡议之外债务处理共同框架”。
声明说，为向符合缓债倡议资格的国家提供及时和有序的债务处理，债务国在新框架下可以要求与债权国谈判修订债务协议，债务国需要向国际货币基金组织、世界银行和相关债权国提供所有相关公共部门债务的必要信息。
声明说，二十国集团将致力于继续实施缓债倡议，为有关国家提供最大支持，并呼吁所有官方双边债权人充分、透明地执行该倡议。
《 人民日报 》（ 2020年11月16日 16 版）
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