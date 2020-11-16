破坏抗疫合作，威胁全球卫生安全

任何人不走团结合作的正道，都是对全球抗疫力量的削弱；任何人破坏全球团结抗疫，都是世界共同的敌人

抗击新冠肺炎疫情，对于人类是一场大考。纵观抗疫历程，可见世上存在两条截然不同的行动路径——一是绝大多数国家的选择，强调“团结”“团结”“再团结”，积极采取防控措施，协力切断新冠病毒传染途径；二是美方的顽固选择，无视事实与科学，对内疏于防控，对外不仅大搞疫情政治化、对他国污名化，还宣布退出世界卫生组织，不惜破坏全球团结抗疫合作，与国际正义背道而驰。凡事皆有因果，美方公然不尊重科学和公共卫生专业人士并传播混乱信息必然自食苦果，美国确诊病例、死亡病例数字持续保持的蹿升之势触目惊心。

“我们战胜这场疫情的唯一途径是所有国家本着团结与合作的精神共同努力。”今年1月30日世卫组织总干事谭德塞在宣布新冠肺炎疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”时如是强调。但遗憾的是，时至今日，全球抗疫行动依然没能真正拧成一股绳，以至于世卫组织不得不反反复复强调维持“团结与合作”这一底线的重要性。谭德塞最近还不无焦虑地疾呼：“应对疫情不能像踢‘政治皮球’，一厢情愿、熟视无睹都不能阻止病毒传播，只有科学、行动、团结才能拯救生命。”

疫情全球蔓延形势越是严峻，美国一些政客妄图制造“政治病毒”捞取政治私利的丑恶表演越是引起国际社会高度警惕。他们违反世卫组织等国际机构联合发布的《世界卫生组织命名新型人类传染病的最佳实践》，刻意将新冠病毒与特定国家和人群联系起来，造成针对华裔乃至亚裔的严重歧视；他们一再编造并散布关于病毒起源的谣言，罗织假象，混淆视听；他们热衷于“甩锅”推责，甚至炮制对外无端追责的滥诉，迫害国际法治……美国《纽约时报》直言不讳地指出，美国政府对疫情的反应在很大程度上“被政治算计所掩盖”，他们“通过煽动对外国威胁的恐惧，以掩盖其应对疫情工作的灾难性失败”。国际舆论纷纷指出，美方所散布的“政治病毒”甚至远远超过新冠病毒对全球造成的危害。

全球战疫，离不开多边平台的有效合作，但美方还是由着单边主义、霸权主义思维作祟，活灵活现地扮演着拆台者、搅局者角色，已经严重威胁到全球卫生安全。今年5月，第七十三届世界卫生大会协商一致通过应对新冠肺炎疫情决议，明确认可和支持世卫组织发挥关键领导作用，呼吁会员国防止歧视、污名化做法，打击错误、虚假信息，在研发诊断工具、诊疗方法、药物及疫苗、病毒动物源头等领域加强合作，并适时对世卫组织应对疫情工作进行评估。包括中国在内的140多个国家是该决议草案的共同提案国，美方不但不参加该决议的共提，还在大会通过决议时发言对决议内容作出诸多保留，充分显示其对多边机构和国际共识“合则用，不合则弃”的双重标准。今年9月，第七十四届联合国大会以169票的高票，表决通过新冠肺炎疫情综合性决议，敦促会员国促进包容和团结，反对种族主义、仇外、仇恨言论、暴力和歧视，不颁布和实施任何不符合国际法和《联合国宪章》的单方面经济、金融和贸易措施，呼吁会员国致力于让所有国家及时获得优质、安全、有效和负担得起的诊断工具、治疗方法、药物和疫苗。美国成为仅有的两个投下反对票的国家之一，蓄意破坏国际社会团结抗疫的企图昭然若揭。

事实上，美国一些政客今年以来一再攻击打压世卫组织的行径，早就说明了他们在事关人类共同命运的问题上缺乏最起码的担当，国际舆论一针见血批评美方的声音此起彼伏。譬如，《柳叶刀》杂志主编理查德·霍顿痛斥美方“断供”世卫组织犯下“反人类罪”，伤害世卫组织是“明知故犯地对全人类发起不人道的攻击”。又如，英国《卫报》评论指出，美国一些政客对世卫组织的攻击损害全球公共卫生安全，美国外交“丑陋、虚伪、恃强凌弱、残忍”。

病毒是人类共同的敌人，团结合作是战胜疫情最有力的武器。维护各国人民健康福祉，维护全球和地区公共卫生安全，离不开守望相助、同舟共济的文明底线。任何人不走团结合作的正道，都是对全球抗疫力量的削弱；任何人破坏全球团结抗疫，都是世界共同的敌人。美方破坏抗疫合作，害人害己的教训已经足够深刻。面对本国累计确诊病例超过1000万例、累计死亡病例超过24万例的沉痛现实，美国一些政客应当反思，给自己刮一刮骨，清一清单边主义、霸权主义的极恶之毒。走上正道，才能有未来。

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 16 版）