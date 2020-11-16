北京市门头沟区市场监管：门头沟区市场监管为食品自动售货机体检

食品自动售货机使用便捷，但自助模式下消费者不能全面查看货物信息的问题，容易引发消费纠纷。近日，门头沟区市场监管局就为辖区内的食品自动售货机进行了一次专项“体检”。

执法人员以商场超市、社区、景区、交通枢纽等人员密集场所为重点检查对象，对辖区内食品自动售货设备进行拉网式排查，同时，建立自动售货运营商台账,详细记录经营场所、许可证号、许可证有效期、许可主体业态、许可经营项目、联系人及联系方式、投放设备的数量及点位明细等相关信息。

据了解，截至目前，执法人员已检查自动售货机14台，均依法取得食品经营许可资格，按要求公示食品经营许可证信息及联系电话，并在许可范围内进行经营，机器内食品摆放规范整齐未发现存在腐败变质、超过保质期、来源不明的食品。（记者 王薇）