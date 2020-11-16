北京市门头沟区市场监管：门头沟区市场监管为食品自动售货机体检
食品自动售货机使用便捷，但自助模式下消费者不能全面查看货物信息的问题，容易引发消费纠纷。近日，门头沟区市场监管局就为辖区内的食品自动售货机进行了一次专项“体检”。
执法人员以商场超市、社区、景区、交通枢纽等人员密集场所为重点检查对象，对辖区内食品自动售货设备进行拉网式排查，同时，建立自动售货运营商台账,详细记录经营场所、许可证号、许可证有效期、许可主体业态、许可经营项目、联系人及联系方式、投放设备的数量及点位明细等相关信息。
据了解，截至目前，执法人员已检查自动售货机14台，均依法取得食品经营许可资格，按要求公示食品经营许可证信息及联系电话，并在许可范围内进行经营，机器内食品摆放规范整齐未发现存在腐败变质、超过保质期、来源不明的食品。（记者 王薇）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn