北京新增1例境外输入无症状感染者

■市疾控中心提醒，选购冷冻冰鲜产品避免用手直接接触，同时戴口罩，购买境外冷冻冰鲜食品要关注海关检疫信息，做好外包装消毒

在昨日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，11月13日0时至24时，本市新增1例境外输入无症状感染者。

庞星火介绍，该无症状感染者为一名53岁加拿大籍男性，自加拿大多伦多乘坐海航HU7976航班于11月12日抵京，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理送至集中隔离酒店，11月13日海关报告新冠病毒核酸检测为阳性，当日由120负压救护车转运至地坛医院。综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为无症状感染者。有关部门已对其同航班及同乘车的密切接触者落实集中隔离医学观察措施，目前无异常报告，并已对其居住的集中隔离酒店进行消毒。

庞星火说，当前境外疫情持续蔓延，输入确诊病例时有发生，多地相继报告出现本地确诊病例和进口冷链食品包装新冠病毒核酸检测阳性，疫情防控形势依然复杂严峻。

市疾控中心提醒市民应坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集，保持安全社交距离等良好的卫生健康习惯。选购冷冻冰鲜产品应到正规的超市或市场，选购时可使用一次性塑料袋反套住手，避免用手直接接触，同时佩戴口罩。购买境外冷冻冰鲜食品，要关注海关食品检疫信息，做好外包装消毒，处理食材注意生熟分开、煮熟煮透。购物、处理食材、饭前饭后应保持手卫生。（记者 孙乐琪 贾晓宏）