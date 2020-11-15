国家卫健委：11月14日新增确诊病例13例 均为境外输入

人民网北京11月15日电 据国家卫生健康委官网消息，11月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，均为境外输入病例（广东3例，云南3例，天津2例，陕西2例，上海1例，河南1例，湖北1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例16例，解除医学观察的密切接触者997人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例356例（其中重症病例4例），现有疑似病例2例。累计确诊病例3693例，累计治愈出院病例3337例，无死亡病例。

截至11月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例385例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例81319例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例86338例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者873191人，尚在医学观察的密切接触者15032人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者6例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察37例（境外输入13例）；尚在医学观察无症状感染者613例（境外输入423例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例6090例。其中，香港特别行政区5444例（出院5187例，死亡108例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区600例（出院535例，死亡7例）。