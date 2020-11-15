美国日增新冠确诊病例近20万 连续5天刷新全球纪录
新华社华盛顿11月13日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心13日公布的数据显示，全美12日报告新增新冠确诊病例194610例，连续第五天刷新全球范围内一国单日新增确诊病例最高纪录。
数据显示，美国12日新增新冠死亡病例1147例。截至12日，美国过去7天平均日增新冠确诊病例超过13万例，为疫情暴发以来平均日增病例的峰值。7天平均日增新冠死亡病例数也不断攀升，目前已超过1100例。
美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情统计数据显示，截至美国东部时间13日晚，美国累计新冠确诊病例超过1070万例，累计死亡病例超过24.4万例。
美国总统特朗普当天在记者会上表示，美国公众最早可在明年4月接种新冠疫苗。
美国华盛顿大学卫生统计评估研究所12日发布的最新疫情模型预测结果显示，美国单日新增新冠死亡病例到2021年1月中旬可能达到峰值，每日新增约2200例；到2021年3月1日，累计死亡病例可能接近44万例；如果全美95%的公众能戴口罩，到明年3月1日累计死亡病例可能减少6.8万例。
这家研究所在一份声明中说，目前美国每日新增确诊病例数以惊人速度上升。根据此前欧洲的经验，新冠死亡病例的增速可能很快会赶上新冠确诊病例增速。当前全美几乎所有州都在经历秋冬新冠感染“激增潮”。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn