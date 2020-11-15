美国日增新冠确诊病例近20万 连续5天刷新全球纪录

新华社华盛顿11月13日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心13日公布的数据显示，全美12日报告新增新冠确诊病例194610例，连续第五天刷新全球范围内一国单日新增确诊病例最高纪录。

数据显示，美国12日新增新冠死亡病例1147例。截至12日，美国过去7天平均日增新冠确诊病例超过13万例，为疫情暴发以来平均日增病例的峰值。7天平均日增新冠死亡病例数也不断攀升，目前已超过1100例。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情统计数据显示，截至美国东部时间13日晚，美国累计新冠确诊病例超过1070万例，累计死亡病例超过24.4万例。

美国总统特朗普当天在记者会上表示，美国公众最早可在明年4月接种新冠疫苗。

美国华盛顿大学卫生统计评估研究所12日发布的最新疫情模型预测结果显示，美国单日新增新冠死亡病例到2021年1月中旬可能达到峰值，每日新增约2200例；到2021年3月1日，累计死亡病例可能接近44万例；如果全美95%的公众能戴口罩，到明年3月1日累计死亡病例可能减少6.8万例。

这家研究所在一份声明中说，目前美国每日新增确诊病例数以惊人速度上升。根据此前欧洲的经验，新冠死亡病例的增速可能很快会赶上新冠确诊病例增速。当前全美几乎所有州都在经历秋冬新冠感染“激增潮”。